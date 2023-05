Ed Sheeran assolto per il plagio di “Let’s get it on” di Marvin Gaye

Ed Sheeran è stato assolto dall’accusa di plagio ai danni di Marvin Gaye. Ad annunciarlo è la Bbc che spiega come il Tribunale di New York ha deciso che il cantante inglese non ha copiato Let’s Get It On durante la composizione della sua Thinking Out Loud. Il processo era iniziato lo scorso 25 aprile, con il cantautore britannico che aveva fermamente negato di aver rubato alcuni elementi della canzone. E aveva annunciato che, qualora la causa lo avesse dichiarato colpevole, avrebbe rinunciato alla sua carriera musicale. «Se accade, ho chiuso, mi fermo», aveva detto. Ma con la decisione di oggi, 4 maggio, la sua carriera potrà proseguire tranquillamente. Quando il giudice l’ha definito assolto è, infatti, esploso di gioia alzandosi e abbracciando il suo team. Al centro della contestazione c’era la progressione degli accordi e dell’arrangiamento della canzone, ma l’avvocato di Ed Sheeran ha sottolineato durante il processo come le somiglianze fossero «semplicemente le basi dell’alfabeto della musica». Ovvero che «questi sono gli elementi costitutivi musicali di base che i cantautori ora e sempre devono essere liberi di usare, o tutti noi che amiamo la musica saremo più poveri per questo». Nei giorni scorsi, il musicista aveva anche cantato e suonato con la chitarra davanti alla giuria, per circa un’ora sul palco, per poi sottolineare che lui trae sempre «ispirazione dalle cose della vita e della famiglia». Non si tratta della prima sentenza che il musicista si trova ad affrontare. Già nel 2017 venne accusato di aver violato il copyright di Shape of You, ma anche in quel caso vinse la causa presso l’Alta Corte di Londra.

