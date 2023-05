La Francia prova a rimediare: «Nessuna volontà di ostracizzare l’Italia». Il gelo del governo italiano

Prove di riconciliazione tra Italia e Francia all’indomani dell’incidente diplomatico scatenato dalle parole del ministro dell’Interno Gérald Darmanin sulla gestione dei migranti da parte della premier Giorgia Meloni. Oggi il portavoce del governo francese, Olivier Véran, prova a spegnere il fuoco, assicurando ai microfoni di CNews che «non c’era nessuna volontà di ostracizzare l’Italia in alcun modo: voglio rassicurare gli italiani che ci guardano». Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro francese delle Finanze pubbliche Gabriel Attal, che sulle parole di Darmanin ha detto: «Penso che questo incidente sarà molto presto dietro di noi, perché la Francia ha troppo bisogno dell’Italia e l’Italia ha troppo bisogno della Francia su tutti i temi, e singolarmente, sulla questione dell’immigrazione».

Le parole di Véran e Attal raccolgono però reazioni a dir poco tiepide da parte del governo. In un primo momento, il ministro degli Esteri Antonio Tajani – che ieri aveva annullato il bilaterale a Parigi con la sua omologa Catherine Colonna proprio in seguito alle parole di Darmanin – sembra inizialmente apprezzare la correzione dei toni da parte di Parigi. «Le parole pronunciate dal portavoce del governo francese vanno nella direzione di chi ha compreso di aver commesso un errore grave, di aver offeso il governo italiano», ha detto Tajani oggi ai microfoni di Rai News 24. Decisamente più critico il ministro in quota Fdi Raffaele Fitto, oggi in visita a Palermo: «Devo dire che è stata una vera e propria caduta di stile – ha detto il ministro agli Affari europei -. Ed è anche molto grave e fuori luogo che per coprire tensioni interne si possano utilizzare polemiche esterne. Penso che non aiuti né l’Italia né la Francia, né l’Europa che un ministro possa immaginare un attacco frontale così sguaiato», ha commentato il ministro.

Dopo l’intervista alla Rai, il titolare della Farnesina è però tornato sulla polemica a margine della convention di Forza Italia a Milano: «Ci sono atteggiamenti che non possono essere accettati. Non posso permettere che la mia nazione venga offesa», attacca Tajani. Il ministro poi precisa: «Mi pare che ci sia stata una presa di distanza da parte del ministro degli Esteri e anche del governo francese. Ma il problema dell’offesa e dell’insulto gratuito rimane, è stata una sorta di pugnalata alla schiena». Infine, la presa di distanze dall’etichetta di «estrema destra», usata ieri da Darmanin per descrivere il governo italiano. «Non siamo un governo di estrema destra – sottolinea Tajani -. Alcuni toni si possono risparmiare e mi auguro che siano solo le parole di un ministro in campagna elettorale. Noi non abbiamo nessuna voglia di interrompere le relazioni con la Francia».

