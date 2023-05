L’inviato di Dazn si presenta in diretta con i capelli tinti di azzurro: «Colpa di Zieliński, mi sistemo e arrivo» – I video

«Fare l’inviato è un duro lavoro… Ma qualcuno deve pur farlo». Scherza così su Twitter l’account ufficiale di Dazn Italia. Per la festa Scudetto di ieri sera del Napoli il servizio di streaming ha inviato il giornalista Alessio De Giuseppe nello spogliatoio della squadra partenopea. La gioia incontenibile dei ragazzi di Luciano Spalletti ha finito per travolgere anche lo stesso inviato di Dazn, che si è presentato poco più tardi al collegamento in diretta con i capelli e la faccia ancora tinti di azzurro. «Tempo di sistemarmi e arrivo, giuro. È colpa di Zieliński», ha scherzato De Giuseppe davanti alla telecamera. E quando i suoi colleghi gli chiedono com’era l’atmosfera in spogliatoio, il giornalista rivela: «Ho visto tanti giocatori piangere. Si sono messi davanti allo specchio e si sono colorati i capelli d’azzurro». A quel punto, partono le riprese registrate dentro lo spogliatoio, che mostrano i giocatori del Napoli cantare, ballare e coinvolgere nei festeggiamenti anche il giornalista di Dazn.

