Napoli campione, gli auguri al veleno dell’interista La Russa: «Ora ricominciate da tre» – Il video

«Anche in una casa interista come la mia c’è chi festeggia perché mia moglie è tifosa azzurra», ha detto il presidente del Senato

Nel diluvio di complimenti al Napoli per lo scudetto conquistato ieri, 4 maggio, dopo il pareggio con l’Udinese, è arrivato anche il video-messaggio di auguri di Ignazio La Russa, che oltre a essere presidente del Senato è anche noto e accanito tifoso dell’Inter: «Anche in una casa interista come la mia c’è chi festeggia lo scudetto del Napoli perché mia moglie Laura è tifosa azzurra», ha detto La Russa nel filmato, “perfidamente” registrato con alle spalle in bella vista un gagliardetto nerazzurro. Genuine, ma non senza uno sfottò al veleno, le congratulazioni ai tifosi partenopei: «Da un interista doc complimenti al Napoli, ricomincia da tre…».

