Treni in ritardo da Roma verso Nord: la rabbia dei tifosi laziali

Molti ritardi fra i treni in partenza da Roma, soprattutto in direzione Nord: una situazione, poi rientrata attorno alle 12, che ha impensierito in particolare i tifosi in partenza che vanno a Milano a vedere Milan-Lazio. Il treno dei tifosi, infatti, è stato fermo subito dopo l’uscita dalla stazione Tiburtina per 2 ore e mezzo: tra i problemi un guasto al treno Italo delle 8.50 e un successivo treno che è finito senza elettricità tra i problemi che hanno bloccato il treno con bordo circa 1000 tifosi. Anche a Termini, come riporta Il Messaggero, i ritardi sono arrivati fino a 120 minuti. «Manca la corrente in treno, non funzionano i bagni e aria condizionata», racconto un tifoso al quotidiano romano. «La gente è furiosa e si vedono scene di panico». Secondo gli stessi racconti qualcuno preso dal panico ha anche provato ad uscire dal treno forzando le porte. Dopo quasi tre ore i treni hanno iniziato a ripartire.

