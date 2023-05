Incoronazione Carlo III, le celebrazioni continuano: da Katy Perry a Bocelli fino agli “street parties”

Ieri, sabato 6 maggio, è stata una giornata storica per il Regno Unito. Re Carlo III è stato incoronato sotto gli sguardi del mondo intero, così come Sua Maestà la Regina Camilla, tra squilli di trombe e rituali centenari. Ma un evento così importante non può essere circoscritto in 24 ore: come da protocollo i festeggiamenti proseguono anche oggi, e lo faranno anche domani, lunedì, proclamato giorno festivo nel Regno Unito. Il programma di questa domenica prevede, come da consuetudine, migliaia di «street parties» e «pranzi dell’incoronazione». Per l’occasione, il sovrano ha disposto circa 3mila blocchi stradali. I cittadini faranno festa nelle proprie comunità, mentre alcuni membri della famiglia reale visiteranno i picnic e le tavolate che verranno allestite nei quartieri e nei parchi di tutto il Paese, come vuole la tradizione popolare.

Dopo le scampagnate diurne, avrà luogo il concerto delle 19. Sarà trasmesso in diretta tv e ospitato nel parco del Castello di Windsor, al cospetto di circa 20mila persone. La scaletta prevede star internazionali fra cui Andrea Bocelli, Katy Perry e i Take That. Lo spettacolo, aggiunge il The Guardian, vedrà anche un’esclusiva apparizione di The Coronation Choir, il complesso composto da 300 cantanti amatoriali messo su per l’occasione. Tra di loro ci sono rifugiati, vigili del fuoco, e membri della comunità Lgbtq+.

Il fulcro del concerto, Lighting Up The Nation, vedrà il paese illuminarsi nei suoi luoghi più iconici, attraverso proiezioni, laser, display di droni e illuminazioni. Domani, infine, non sarà una giornata di semplice riposo: i reali hanno incoraggiato i sudditi a prender parte a diverse attività di volontariato. Il ministro per gli eventi cerimoniali, Stuart Andrew, ha affermato: «È un tributo alla vita di servizio pubblico di Sua Maestà il re e un modo meraviglioso per iniziare questa nuova era».

