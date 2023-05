No! Gli aerei dell’11 Settembre non vennero aggiunti in CGI

Ecco come i complottisti usano come fonte anche materiale palesemente truffaldino

La teoria del complotto sugli attentati terroristici dell’11 Settembre 2001 è un complesso intreccio di trame e sotto-trame, dove si cerca di dimostrare che i quattro aerei dirottati quella mattina siano stati fatti sparire per inscenare gli attentati. Il governo in pratica avrebbe inscenato tutto: demolendo le Torri Gemelle; distruggendo con un fantomatico missile una facciata del Pentagono; creando dal nulla le macerie del volo 93 precipitato a Shanksville. Periodicamente saltano fuori condivisioni dove si cerca di sostenere che quegli aerei che penetrano le Twin Towers siano stati aggiunti digitalmente. Ne avevamo trattato qui e qui. Ma alcune condivisioni che circolano su Facebook vanno oltre, abbinando questa sotto-trama alla teoria delle Scie chimiche. In sostanza gli aerei irrorerebbero sostanze in grado di rendere il cielo come uno schermo cinematografico 3D. Il filmato dura 20 minuti ed è ricco di affermazioni che avevamo già trattato. Trovate una nostra analisi generale qui, realizzata in occasione del ventennale.

Per chi ha fretta:

Circola un vecchio filmato che mescola assieme diverse immagini di scarsa qualità che mostrano presunte anomalie nei filmati sull’attacco alle Twin Towers durante gli attentati dell’11 Settembre 2001.

Gli autori suggeriscono che qualcuno abbia aggiunto gli aerei in digitale, senza dimostrarlo realmente.

Basta analizzare le presunte anomalie a una qualità video maggiore, interamente e nel loro reale contesto, per capire che ci troviamo di fronte a fonti prodotte in maniera truffaldina.

Analisi

Il filmato, condiviso nel 2023 da un post del 2020, viene condiviso accompagnato dalla seguente didascalia:

Polvere intelligente è una polvere che viene irrorata da anni nei nostri cieli essa ha la capacità di rendere e trasformare l’ambiente circostante in un enorme display a cristalli liquidi al fine di creare degli effetti che vanno di gran lunga al di là del 3D del cinema, succede già da molto tempo spesso accade nei parchi divertimento che venga mostrata come attrazione, ma sono solo test, in Svezia addirittura è stata sponsorizzato un video in tv nella canale di stato della bellezza degli ologrammi nella nostra vita quotidiana potremmo controllare il pc ed il cellulare. I nostro battiti, e persino fare un ecografia proiettandola davanti a noi con immagine nitide di come sia il feto in grembo ricordate la storia mongolfiera spia. Oppure i troppi Avvistamenti ufo e tante altre baggianate, ebbene servono per creare terrore nuova paura per poi giustificare e attuare le politiche del nuovo regime.

Che due aerei si siano schiantati dentro le Torri Gemelle è un fatto. Esistono ben 12mila pagine di testimonianze e sono stati trovati anche alcuni frammenti dei rottami degli aerei a Ground Zero. Allora come possiamo spiegare alcuni dei fenomeni mostrati nel filmato?

Come si spiegano le presunte anomalie

Nella prima delle seguenti immagini sembra che l’aereo non penetri affatto nell’edificio e si vedono delle perturbazioni nell’ala; nella seconda sembra che emerga intatto il muso del velivolo:

Nella prima immagine vediamo il volo 175 passare davanti alla prima torre (già colpita) mentre entrerà nel lato destro della seconda, come si vede molto meglio dando un’occhiata al filmato originale:

Chi ha diffuso per la prima volta questi filmati estrapolandoli dal reale contesto era molto probabilmente in cattiva fede. Il resto lo hanno fatto gli artefatti del filmato e del cambio di compressione del formato video. Una precedente versione di questa bufala – dove entrano in gioco anche diversi edifici circostanti -, era stata analizzata nel 2014 dal collega britannico Myles Power.

La seconda immagine circola ugualmente da anni e si spiega molto semplicemente coi detriti espulsi dall’edificio, a seguito dell’esplosione generata con la penetrazione del volo 175, come hanno saputo spiegare – analizzandone i fotogrammi -, i colleghi della pagina Wiki 911myths. Anche in questo caso va evidenziata la cattiva fede di chi mostra gli stessi fotogrammi in maniera parziale. Ecco invece una gif dello stesso fenomeno mostrato fino alla fine:

Conclusioni

Diffidate da chi diffonde questo genere di filmati, frutto di un collage di varie clip decontestualizzate. Abbiamo visto due esempi emblematici di come chi produce questo genere di contenuti li altera palesemente allo scopo di truffare gli utenti. Che l’11 Settembre sia avvenuto un attentato terroristico mediante il dirottamento suicida di quattro velivoli è un fatto storico inconfutabile e ampiamente documentato.

