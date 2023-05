Meloni annoiata e Renzi corista: il concerto di Gianni Morandi in Aula per i 75 anni del Senato della Repubblica – Il video

“Giuria” d’eccezione per Gianni Morandi che oggi, lunedì 8 maggio, si è esibito in Aula per i 75 anni del Senato della Repubblica. Presentato da Ignazio La Russa, il cantautore bolognese ha dato il via al concerto, presentando il brano Un mondo d’amore, uno dei successi più amati dal pubblico. La canzone successiva, con un salto di decenni, è stata invece Apri tutte le porte, scritto insieme a Jovanotti e cantato nel 2022 a Sanremo. Tra i banchi: Sergio Mattarella, ospite d’onore. Ma c’è anche Giorgia Meloni, non particolarmente entusiasta dello show canoro. Presente Pier Ferdinando Casini che filma con il telefonino e Matteo Renzi che fa il corista, battendo le mani a ritmo di musica. Infine, Licia Ronzulli che balla sia pure restando seduta al posto come tante altre senatrici. L’Aula del Senato è gremita per celebrare il ricordo della prima seduta della Camera alta del Parlamento, avvenuta l’8 maggio 1948, 75 anni fa.

