Messi in Arabia Saudita? «L’affare è già concluso». Il campione sulle orme di Cristiano Ronaldo

Dopo il viaggio segreto di Lionel Messi in Arabia Saudita e le relative goffe scuse del campione, arriva la conferma all’agenzia francese AFP: il giocatore del Paris Saint-Germain è pronto a unirsi alla squadra dell’Al-Hilal il prossimo anno. L’affare sarebbe infatti stato concluso con un contratto definito «enorme» dalla fonte saudita sentita dall’agenzia. Nessuna conferma o commento dal Paris Saint-Germain, che si è limitato a ricordare che il contratto dell’attaccante argentino scadrà il prossimo 30 giugno. Secondo i media spagnoli, l’Arabia Saudita è pronta infatti a mettere sul piatto condizioni economiche irrinunciabili pur di convincere il campione a trasferirsi lì: un ingaggio pluriennale da 400 milioni di euro a stagione e la promessa di essere raggiunto da ex compagni di squadra come Sergio Busquets e Jordi Alba.

Il derby con CR7

Se le voci dovessero essere confermate, Messi seguirebbe la strada del suo eterno rivale Cristiano Ronaldo, che in Arabia Saudita si è trasferito proprio lo scorso anno per giocare nelle fila dell’Al-Nassr. Il trasferimento del fuoriclasse argentino nel Paese ridarebbe vita all’eterno derby con CR7, proprio come ai tempi del campionato spagnolo. In un’intervista rilasciata ieri alla Stampa, l’ex stella del calcio francese Michel Platini aveva commentato così la possibile partenza di Messi: «Io non giudico. E poi se ti offrono 200 milioni di euro diventa quasi immorale rifiutarli. Anche se sei straricco». E visto che l’offerta per l’argentino potrebbe essere ancora più elevata di quella ipotizzata da Platini, è probabile che l’ex presidente della Uefa sia più che d’accordo con la sua decisione.

Credits foto: EPA/Mohammed Badra

