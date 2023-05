Riforme, Schlein avvisa Meloni: «Rafforzare la stabilità? Sì, ma anche la rappresentanza. Se l’esito è già deciso nessun confronto»

È la delegazione del Partito democratico di Elly Schlein a chiudere la girandola di incontri voluti dalla premier Giorgia Meloni con le opposizioni per discutere dei progetti di riforme istituzionali. Quello tra le due leader dei due partiti principali del Paese è il primo incontro a tu per tu nelle rispettive nuove vesti. Prima di entrare a Montecitorio per l’incontro con i rappresentanti del governo, la leader del Pd ha dato il senso della linea del partito in alcune dichiarazioni al Tg3. «Porteremo alcune nostre proposte che tengono insieme un rafforzamento della stabilità ma anche della rappresentanza – ha fatto sapere Schlein – Per prima cosa dobbiamo cambiare questa legge elettorale: basta con i listini bloccati. Poi si può ragionare della sfiducia costruttiva e si possono rafforzare gli istituti referendari e le leggi di iniziativa popolare». Quanto all’ipotesi di una nuova commissione bicamerale per istituzionalizzare il dialogo sulle riforme, la segretaria ha rinviato la palla nel campo avversario. «Lo strumento del confronto saranno loro a stabilirlo. A noi più che lo strumento interessa la qualità e il perimetro del confronto. Se hanno già deciso come va a finire non è un vero confronto», ha ammonito Schlein, secondo cui «sarebbe difficile discutere di riforme se loro continuassero ad andare dritti su alcune di esse come l’autonomia differenziata, a cui noi siamo contrari».

Leggi anche: