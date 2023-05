Riforme, al via le consultazioni di Meloni. Conte: «Rafforzare i poteri del premier, ma no a premierato e presidenzialismo» – La diretta

Sono in corso le consultazioni nella Biblioteca del presidente a Montecitorio tra la premier Giorgia Meloni e le delegazioni dei partiti all’opposizione sulle riforme costituzionali. In rappresentanza del governo, oltre alla premier Meloni, sono presenti anche i due vicepremier Tajani e Salvini, il ministro per le Riforme Elisabetta Casellati, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, i sottosegretari alla Presidenza Mantovano e Fazzolari, e il costituzionalista Francesco Saverio Marini. Ad aprire la lunga giornata di confronto tra governo e opposizioni è stato il Movimento 5 stelle. E il leader pentastellato Giuseppe Conte, dopo aver premesso di condividere «la diagnosi dei problemi relativi all’instabilità degli esecutivi», ma si è detto «contrario al presidenzialismo e al premierato», aprendo invece alla possibilità dell’istituzione «di una commissione ad hoc» per superare le problematiche. Anche il gruppo delle Autonomie e delle Minoranze linguistiche ha espresso condivisione per l’obiettivo di dare maggiore stabilità nel tempo agli esecutivi, ma ha altrettanto espresso scetticismo sul presidenzialismo: «La figura del Capo dello Stato non si deve toccare, abbiamo bisogno di una figura come quella del presidente Mattarella».

Unterberger (Autonomie): «Condividiamo obiettivo stabilità, ma siamo scettici sul presidenzialismo»

Dopo il M5s, è stata la volta della delegazione del Gruppo per le Autonomie e componente Minoranze linguistiche. Al termine del colloquio, la senatrice Juliane Unterberger ha dichiarato: «Abbiamo detto alla presidente che condividiamo in pieno il suo obiettivo di dare più stabilità al sistema politico italiano. Quasi ogni anno cambia il governo e tende a rifare tutto quello che è stato fatto dal predecessore. Pertanto, capiamo e siamo convinti anche noi che si dovrebbe trovare una soluzione per dare più stabilità». Malgrado ciò, il gruppo delle Autonomie ha espresso scetticismo sulla via da percorrere: «Possiamo discutere se questo obiettivo sia perseguibile con il premierato. L’unico punto sul quale siamo molto scettici è il presidenzialismo. Per noi Autonomisti e minoranze linguistiche la figura del Capo dello Stato non si deve toccare: abbiamo bisogno di una figura come quella del presidente Mattarella».

Conte: «M5s contrario a presidenzialismo e premierato»

Il primo incontro si è tenuto tra i rappresentanti delle forze di governo e la delegazione del MoVimento 5 Stelle, composta dal leader Giuseppe Conte e i capigruppo del M5s alla Camera e Senato, Francesco Silvestri e Stefano Patuanelli e dai capigruppo del M5s in commissione Affari costituzionali a Montecitorio e a palazzo Madama, Alfonso Colucci e Alessandra Maiorino. Al termine del colloquio, il leader del M5s ha dichiarato: «Abbiamo condiviso una diagnosi su alcune criticità: riconosciamo queste criticità a partire dal problema dell’instabilità degli esecutivi.Siamo assolutamente consapevoli che questo è un problema che dovremmo risolvere, come è un problema anche quello di garantire al Parlamento un percorso più funzionale. Il tema è che, almeno da questo primo incontro, non è venuta fuori una condivisione delle soluzioni». Conte ha poi aggiunto: «Siamo per soluzioni sensate e anche a un rafforzamento dei poteri del premier, ma in un quadro equilibrato, che non mortifichi il modello parlamentare che è molto utile per l’inclusività e favorisce la soluzione dei conflitti. E ci sta molto a cuore la funzione del presidente della Repubblica, che è di garanzia e serve alla coesione nazionale e ha un ruolo chiave». Il leader del M5s si è detto disponibile «a un dialogo in una commissione parlamentare costituita ad hoc, che possa dedicarsi con continuità e costanza a questa prospettiva. E anzi: raccomandiamo questo percorso». E l’ex premier ha infine concluso: «Abbiamo portato sul tavolo 11 proposte specifiche per evitare, tra l’altro, cambi di casacca e per promuovere il rafforzamento dei referendum propositivi. Abbiamo invitato il presidente Meloni a mantenere un’interlocuzione, perché definire l’assetto costituzionale del nostro Paese a colpi di maggioranza non è raccomandabile».

Meloni: «Bene se si arriva a scelte condivise, ma ho degli obiettivi da raggiungere»

Prima dell’inizio degli incontri alla Camera, la premier ha dichiarato «Auspico concretezza perché sul dialogo e sulla normalità del dibattito democratico credo che non ci debbano essere dubbi tra noi. Le istituzioni su questo devono fare il buon esempio. Cerco convergenze, bene se si arriva a scelte condivise, ma ho degli obiettivi da raggiungere». In precedenza, la premier aveva pubblicato un messaggio sui social: «Oggi una giornata di confronto con le opposizioni alla Camera dei deputati, nella Biblioteca del Presidente. Il Governo dialogherà con i rappresentanti dei partiti sulle riforme istituzionali necessarie all’Italia. Intendiamo ascoltare attentamente ogni proposta o critica, nel corso di quello che consideriamo un confronto importante per la nostra democrazia e per approvare misure improrogabili per il bene dei cittadini e della Nazione la presidente del Consiglio».

Nelle scorse ore, Meloni aveva dichiarato: «Voglio fare una riforma ampiamente condivisa perché ho avuto il mandato dagli italiani e tengo fede a quel mandato. Voglio dire basta ai governi costruiti in laboratorio, dentro il palazzo, ma legare chi governa al consenso popolare: a me non interessa l’uomo solo al comando». E la premier ha subito chiarito: «Non accetto atteggiamenti aventiniani o dilatori. Faccio quello che devo fare». Insomma, la presidente del Consiglio non intende accettare veti. Le riforme si faranno comunque, a prescindere dal contributo o meno delle forze di minoranza. La riforma in senso presidenzialista è tra i punti in cima all’agenda della premier, ma nelle ultime ore sta prendendo sempre più piede l’ipotesi del premierato, ossia la l’elezione diretta del presidente del Consiglio da parte dei cittadini.

Le posizioni dei partiti

A seguire, la premier incontrerà i vari leader dei partiti e andrà avanti per tutto il pomeriggio, per concludersi con il confronto con la delegazione del Pd guidata da Elly Schlein. Sarà la prima volta che Meloni e la nuova segretaria dem si incontreranno di persona. Schelin si è detta «aperta al confronto serio» tra le parti, ma ha posto un chiaro paletto: «no all’elezione diretta del premier», in luogo invece di un rafforzamento dei poteri del presidente del Consiglio, sulla scia del modello tedesco. L’apertura più netta arriva invece dal Terzo Polo, con il leader di Italia Viva Matteo Renzi che si è detto favorevole all’elezione diretta del premier, ma non del Presidente della Repubblica, e il leader di Azione Carlo Calenda, che si è detto aperto al dialogo. Quanto alle forze di maggioranza, il coordinatore di Forza Italia, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della convention di Forza Italia a Milano, ha dato maggiori chance all’ipotesi del premierato. Anche il ministro delle Infrastrutture, il vicepremier leghista Matteo Salvini, ha espresso la volontà di parlare con tutti: «Speriamo ci sia voglia di dialogare e che non ci siano no pregiudiziali altrimenti decideranno i cittadini», facendo riferimento alla possibilità che il governo possa indire un referendum confermativo sulla riforma.

Il calendario degli incontri di Giorgia Meloni

12.30 – Movimento Cinque Stelle;

14.00 – Gruppo per le Autonomie e componente Minoranze linguistiche;

15.15 – Gruppo Azione – Italia Viva – Renew Europe;

16.15 – +Europa;

17.30 – Gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra;

18.30 – Gruppo del Partito Democratico.

