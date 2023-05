Giro d’Italia, cane corre in mezzo al gruppo e fa cadere Evenepoel – Il video

Un cane di piccola taglia è finito in mezzo al gruppo di bici in corsa per il Giro d’Italia 2023 provocando la caduta di diversi ciclisti, tra cui Remco Evenepoel, prima maglia rosa di questo giro. L’incidente è avvenuto a 151 chilometri dal traguardo durante la quinta tappa, da Atripalda a Salerno. Nel video diffuso da Eurosport si vede il ciclista che resta a terra per un paio di minuti con la gamba destra dolorante. Immediato il soccorso della sua squadra, che gli ha permesso di rialzarsi e riprendere a pedalare, con una bicicletta nuova. Il ciclista ci ha tenuto a dimostrare che stava bene facendo il gesto del pollice alzato.

