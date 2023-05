Elezioni amministrative, a Siena record di candidati consiglieri comunali: uno ogni 85 abitanti

Si terranno il 14 e 15 maggio 2023 (con ballottaggio previsto per il 28 e 29 maggio) le elezioni comunali a Siena, che serviranno a scegliere il nuovo sindaco della città toscana, ruolo attualmente ricoperto da Luigi De Mossi che, dopo la vittoria al ballottaggio alle Amministrative 2018, non correrà alla ricerca di un bis con la coalizione di centrodestra. A colpire è però l’altissimo numero di candidati che puntano a conquistare un posto nella sala consiliare del Palazzo Comunale. In questa tornata elettorale, infatti, gli aspiranti sindaco sono ben 8, sostenuti da 23 diverse liste, con 635 aspiranti consiglieri comunali. Un numero che, se rapportato agli abitanti di Siena (circa 53.770 persone) equivale ad avere un candidato consigliere comunale ogni 85 abitanti. Insomma, ogni voto sarà fondamentale per decidere l’esito di questa tornata elettorale. Si tratta però di una situazione già vista in passato. Basti pensare proprio alla vittoria di De Mossi sull’ex sindaco Bruno Valentini al ballottaggio del 2018. Valentini, dopo la prima tornata di voto, partiva in netto vantaggio su De Mossi. Ma al ballottaggio, per 378 voti, la situazione si è ribaltata, portando così alla vittoria l’attuale sindaco di Siena. E il numero record di candidati sindaco, così come l’elevato numero di candidati consiglieri, sono sintomo di rinnovata voglia di partecipazione alla vita della città, considerata da sempre una delle roccaforti della sinistra, o indice di altro? Come spiegato al Corriere Fiorentino dal professor Luca Versichelli, docente di Scienze sociali all’Università di Siena, «la città ha bisogno di coniugare il suo grandissimo passato con un’idea innovativa di società: deve saper uscire dalle proprie mura». Una ricerca di nuova identità, malgrado la profonda frammentazione che emerge nelle alleanze dei partiti a sostegno dei diversi candidati sindaco. Al momento le due candidate più quotate per la succedere a De Mossi sono Nicoletta Fabio per il centrodestra e Anna Ferretti per il centrosinistra. Gli altri candidati sono invece Massimo Castagnini per il Terzo Polo e sostenuto dal sindaco uscente De Mossi, Roberto Bozzi per Azione, Elena Boldrini per il M5s e tre candidati sostenuti da liste civiche: Fabio Pacciani, Emanuele Montomoli (che doveva essere candidato per il centrodestra ma è stato scaricato per la sua appartenenza alla massoneria, ndr) e Alessandro Bisogni.

