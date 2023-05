Nuova doccia fredda dalla Francia: «Tav troppo cara. Rinviata la tratta a dopo il 2043». E Salvini si arrabbia

Lo scontro Italia-Francia continua e si sposta su più fronti. Non è ancora chiusa la polemica sui migranti, che arriva una doccia fredda da Parigi: rinviata a dopo il 2043 la tratta della Tav Torino-Lione perché «troppo cara». Secondo quanto riferisce Repubblica, la Francia ha intenzione di realizzare una delle tratte di accesso della Tav in Francia solo dopo l’entrata in funzione del tunnel del Moncenisio, tra la fine del 2032 e l’inizio del 2033. A elaborare le ipotesi e il cronoprogramma è stato il Coi, il Conseil d’Orientation des Infrastructures. I grafici e valutazioni sono attualmente sul tavolo del governo francese. Intanto, la decisione rischia di aprire nuovi attriti, e l’Italia inizia già a mettersi in allerta.

La reazione dell’Italia

«Al di là degli insulti, delle polemiche e delle provocazioni che registriamo con stupore, siamo preoccupati dalle titubanze francesi a proposito di Tav», dichiara il vicepremier Matteo Salvini. «Da Parigi ci aspettiamo chiarezza, serietà e rispetto degli accordi: l’Italia è stata ed è di parola, non possiamo accettare voltafaccia su un’opera importante non solo per i due Paesi ma per tutta Europa», ha aggiunto il ministro. Sul tema interviene anche il vice-capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera, Marco Grimaldi. «La verità è che la decisione francese risale al 2019, quando il Ministero dei trasporti valutò di potenziare le linee esistenti, perfettamente in grado di sopportare i volumi di traffico merci osservati negli ultimi vent’anni. Quello che, semplicemente, da vent’anni diciamo anche noi per l’Italia», spiega. E aggiunge: «Non vi è alcuna garanzia che la Francia, dopo il 2043, realizzi l’opera. La Tav Torino-Lione è come il Ponte sullo Stretto: un’opera ciclopica e anacronistica».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: