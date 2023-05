No! Questa foto del «gippino» sulla Luna non è del 1969

Il veicolo elettrico pieghevole era progettato per operare nel vuoto a alla bassa gravità della Luna, e per essere in grado di attraversare la sua superficie

Le teorie del complotto sulle missioni Apollo sono vecchie anni, e nonostante le molteplici smentite non hanno intenzione di esaurirsi. Nei meandri del web esiste infatti una nutrita fetta di utenti convinti che l’allunaggio sia stato solo una grande montatura (che avrebbe visto addirittura la complicità del regista Stanley Kubrick). Tra i vari indizi ricercati instancabilmente a supporto della tesi, adesso sarebbe spuntata anche la foto di una Jeep nello spazio, a bordo della quale scorrazzavano gli astronauti. O dovremmo forse dire i figuranti?

Analisi

«1969 Sbarco sulla luna , atterrano con la navicella, tutto collegato in mondovisione la gente accende la Tv con il tubo catodico , ecco i nostri eroi stanno scendendo , anche se ci sono solo 300° di escursione termica, il cameramen appostato , inquadra il primo uomo che scendo dalla navicella, evviva , ecco il primo uomo sulla luna, applausi , poi fanno anche la telefonatina al presidente , siamo arrivati , che bello , “ Sì tutto bene presidente adesso facciamo un giro anche con il gippino “ ( che non si sa dove cazzo era sulla navicella ) … Tranquillo presidente adesso rientriamo a 30.000 km all’ora …..tutto bene …». Queste parole sono state condivise in accompagnamento di una foto in cui vediamo un astronauta viaggiare su un mezzo a quattro ruote. Che però, non è un «gippino».

Anche se a prima vista, infatti, la foto colpisce per l’apparente idiosincrasia tra il mezzo alla vista ordinario e il contesto straordinario in cui viene guidato, la scena è molto più facile da spiegare di quanto sembra. Partiamo con il dire che lo scatto non risale al 1969, ma a tre anni dopo: raffigura infatti l’astronauta Eugene A. Cernan, comandante, durante la prima delle ultime tre passeggiate lunari dell’uomo, che ebbe luogo l’11 dicembre 1972.

Non si trova a bordo di una Jeep, ma di un rover lunare. Come spiega il sito della Nasa, si tratta di un veicolo elettrico progettato per operare nel vuoto a bassa gravità della Luna e per essere in grado di attraversare la superficie lunare, consentendo agli astronauti dell’Apollo di estendere la gamma delle loro attività extraveicolari di superficie. E ancora:

Tre LRV (Lunar Roving Vehicle) furono guidati sulla Luna, uno sull’Apollo 15 dagli astronauti David Scott e Jim Irwin, uno sull’Apollo 16 da John Young e Charles Duke e uno sull’Apollo 17 da Gene Cernan e Harrison Schmitt. Ogni rover è stato utilizzato su tre traversate, una al giorno nel corso di tre giorni di ogni missione. Sull’Apollo 15 l’LRV ha percorso un totale di 27,8 km in 3 ore e 2 minuti di guida. La singola traversata più lunga era di 12,5 km e la portata massima dal LM era di 5,0 km. Sull’Apollo 16 il veicolo ha percorso 26,7 km in 3 ore e 26 minuti di guida. La traversata più lunga è stata di 11. 6 km e la LRV ha raggiunto una distanza di 4,5 km dalla LM. Su Apollo 17 il rover ha percorso 35,9 km in 4 ore e 26 minuti di guida totale. La traversata più lunga è stata di 20,1 km e la distanza massima dal LM è stata di 7,6 km.

Non era esattamente come trasportare un’automobile sulla Luna. Il mezzo aveva un telaio realizzato con gruppi saldati di tubi in lega di alluminio (materiale particolarmente leggero), suddiviso in tre parti incernierate al centro in modo da poterlo piegare e appendere su di un lato del modulo lunare.

L’impresa è stata anche catturata in alcuni filmati:

Conclusioni

L’immagine di un veicolo a quattro ruote sulla Luna non deve sorprendere: non si tratta di un «gippino», ma di un rover lunare, un veicolo elettrico pieghevole in modo da poter venire trasportato appeso in un lato del modulo lunare, progettato per operare nel vuoto a bassa gravità della Luna e per essere in grado di attraversare la superficie lunare. La foto inoltre non risale al 1969 ma al 1972.

