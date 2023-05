Lazza contro Mr. Rain e Sangiovanni, il sospetto del plagio nella loro ultima uscita: la frecciata sui social

È arrivato maggio, ed è tempo di iniziare a prepararsi per i nuovi tormentoni estivi. Quest’anno la parentesi delle hit che accompagneranno l’estate italiana si è aperta con un dissing e una frecciatina di accusa di presunto plagio. Ma chi sono i protagonisti di questo caso? Oggi è stata pubblicata La fine del mondo, il nuovo singolo che vede la prima collaborazione tra Mr. Rain, reduce dal successo sanremese con la sua Supereroi, e Sangiovanni, noto al pubblico per innumerevoli hit, tra cui Malibu e Farfalle. Ma dopo un primo ascolto, molti fan hanno notato una somiglianza con un’altra canzone: Panico del rapper milanese Lazza, anche lui reduce da Sanremo 2023, dove si è classificato al secondo posto dietro Marco Mengoni. E dove sarebbe il plagio? Diversi utenti hanno notato che il ritornello del nuovo singolo di Mr. Rain e Sangiovanni, quando i due artisti cantano «Tanto poi cadiamo giù», ricorda il ritornello di Panico di Lazza, quando canta «Tanto lo sai». Ed è proprio il rapper milanese che sui social, senza fare nessun riferimento ai due artisti, ha pubblicato una frecciatina, senza però citarli e scrivendo: «Tanto poi lo saaaaaaaai», rimarcando la somiglianza con il suo brano realizzato nel 2022 in collaborazione con Takagi e Ketra. A un ascolto più attento effettivamente sembrano esserci alcune somiglianze tra i due brani, ma le due canzoni seguono note e tonalità diverse, oltre ad aver testi e a bpm che non risultano sovrapponibili. In qualsiasi caso, una sorta di vaga somiglianza c’è, il plagio vero e proprio no. Posto ciò, non è detto che questo caso possa trasformarsi in una buona occasione per un bel mash-up, così ne nascerà un terzo brano. Tormentone assicurato, ovviamente.

I brani a confronto

