Eurovision 2023, si accende la finale di Liverpool: la scaletta e i cantanti in gara

Gli orari delle esibizioni di ogni artisti e dove seguire in tv o in streaming le performance

È iniziata la tanto attesa finale dell’Eurovision Song Contest 2023. Si può seguire in diretta su Rai 1 oppure in streaming su RaiPlay. Ad aprire l’evento è la performance della Kalush Orchestra, il gruppo ucraino che che ha vinto nel 2022, e la parata dei concorrenti – la Flag Parade -, accompagnata dall’esibizione di alcuni partecipanti ucraini che negli anni sono saliti sul palco del Festival. Si tratta di Vjerka Serdjučka, che vinse il secondo posto nel 2007, Tina Karol che partecipò 2006, Jamala vincitrice nel 2016 e i Go_A presenti nel 2021. Il nostro Paese inizia già a festeggiare con Marco Mengoni che ha vinto il premio per la migliore composizione con Due Vite. A televoto chiuso (alle 00.02) i portavoce dei 37 Paesi partecipanti si collegheranno con la Liverpool Arena per annunciare i punti assegnati dalle giurie di esperti (00.05). L’annuncio del vincitore è invece previsto alle 00.55, poi la vincitrice o vincitore canterà nuovamente il suo brano prima della chiusura.

La scaletta:

21.19 Austria: Teya & Salena (Who The Hell Is Edgar?)

21.23 Portogallo: Mimicat (Ai Coração)

21.27 Svizzera: Remo Forrer (Watergun)

21.31 Polonia: Blanka (Solo)

21.35 Serbia: Luke Black (Samo Mi Se Spava)

21.39 Francia: La Zarra (Évidemment)

21.45 Cipro: Andrew Lambrou (Break A Broken Heart)

21.49 Spagna: Blanca Paloma (Eaea)

21.56 Svezia: Loreen (Tattoo)

22.02 Albania: Albina & Familja Kelmendi (Duje)

22.06 Italia: Marco Mengoni (Due Vite)

22.10 Estonia: Alika (Bridges)

22.14 Finlandia: Käärijä (Cha Cha Cha)

22.18 Repubblica Ceca: Vesna (My Sister’s Crown)

22.23 Australia: Voyager (Promise)

22.27 Belgio: Gustaph (Because Of You)

22.35 Armenia: Brunette (Future Lover)

22.39 Moldavia: Pasha Parfeni (Soarele şi Luna)

22.43 Ucraina: Tvorchi (Heart of Steel)

22.47 Norvegia: Alessandra (Queen of Kings)

22.51 Germania: Lord of the Lost (Blood & Glitter)

22.55 Lituania: Monika Linkytė (Stay)

22.59 Israele: Noa Kirel (Unicorn)

23.03 Slovenia: Joker Out (Carpe Diem)

23.07 Croazia: Let 3 (Mama ŠČ!)

23.12 Regno Unito: Mae Muller (I Wrote A Song)

Leggi anche: