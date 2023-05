Lo sfogo di Madame su fama e scandali: «Sono solo una 21enne fragile e narcisista che vuole divertirsi. Non prendetemi come esempio»

«A volte sono presa troppo sul serio, alla fine non sono altro che una 21 enne che ha voglia di divertirsi e ha bisogno di non aver paura. Ho voglia di riprendere a studiare, vorrei che i giornali non facessero uno scoop x ogni cazzata che mi esce dalla bocca, vorrei che tutto fosse più semplice e sincero, com’è la mia vita reale». A parlare è Madame in un lungo sfogo sui social, in cui mette a nudo l’oppressione che sente ogni giorno per la sua fama e popolarità. Racconta che vorrebbe viversi al meglio i suoi vent’anni, facendo le cose semplici che fanno i suoi coetanei. Dallo sport alle altre attività a contatto con le persone. «Ho risolto il problema dei soldi, ho trovato la mia strada, ho trovato il motivo per cui vale la pena lavorare ogni giorno, si, ho fatto quello che altri di voi ci mettono anni, vite intere. Non voglio sentirmi più in colpa per questo, non voglio sentirmi obbligata a fare cose controvoglia perché sono privilegiata, voglio farle con amore perché ho la possibilità di farle», spiega la giovane cantante. Che si definisce timida, narcisista, fragile, ingenua per i soldi. Ma non solo. Maliziosa nei rapporti umani, a volte vendicativa, altre aggressiva e ossessiva.

La parolacce e il (probabile) richiamo dell’ufficio stampa

«Ascolto solo musica in loop che mi crea temporanei stati di trance, sono curiosa ma alla fine non mi informo mai perché non capisco da dove potrei cominciare, non capisco perché dovrei cominciare. La mia sincerità è sempre stata usata contro di me, così tanto che ho iniziato a mentire su di me», prosegue Madame dalle stories del suo profilo Instagram. Rivela di voler scrivere un disco rap, ma «con meno cervello è più cuore, più libertà». Libertà, puntualizza la cantante, che passa anche dal poter dire e urlare le parolacce. «Poi – riconosce – di quello che scrivo qua capirete un centesimo di quello che mi passa per la testa e domattina mi chiamerà il mio ufficio stampa bestemmiandomi dietro, ma è il bello della diretta».

La fama e lo scandalo dietro l’angolo

Nel suo sfogo social ci tiene a ribadire più volte di essere semplicemente una 21enne, ma riconosce di avere una vita pubblica che la porterà a entrare ancora in nuovi scandali. «Ci vediamo alle prossime scuse che dovrò fare per essere semplicemente una ragazzetta che fa le cose da ragazzetta. Però una cosa te la dico, se proprio devi prendermi come esempio, prendimi come esempio da non seguire e viviti il cazzo di presente», dice rivolgendosi ai suoi fan. Infine, una metafora tutta nel suo genere: «La fama è come il cioccolato. Bellissima, iconica, c’è chi non riesce a farne a meno, ne è completamente dipendente e chi invece caca a spruzzo perché è allergico al cacao o ai latticini». Poi il saluto finale ai fan: «Amorini vi amo e ci vediamo ai concerti spero di essere ubriaca altre sere in tour così ci divertiamo tantissimo vi amo tanto tanto».

