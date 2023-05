Michela Murgia, prima foto dall’ospedale: «Cosa penso davvero durante la radioterapia» – Il video

Massimi sistemi, quesiti esistenziali, problemi quotidiani, preoccupazioni contingenti. Cosa passa per la testa di una paziente durante la radioterapia? Anzi: cosa passa per la testa di Michela Murgia, che solo pochi fa ha rivelato di avere un carcinoma renale al quarto stadio, durante la radioterapia? È la stessa scrittrice a rivelarlo, con due storie su Instagram in cui sdrammatizza la pesantezza delle cure con ironia. Dall’intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato della malattia, Murgia ha utilizzato i social per condividere aspetti della sua nuova quotidianità, anche in maniera non convenzionale. E nella prima foto condivisa con i follower dall’ospedale san Camillo di Roma, Murgia ha scelto due immagini in cui è sdraiata sul lettino per la radioterapia. Nella prima, si interroga: Cosa immaginano i medii che pensi durante la radioterapia, e più sotto suggerisce massimi «sistemi, pace nel mondo, Gesù Cristu miu». nella seconda immagine invece, cosa pensa davvero: e in sottofondo ci sono le star della K-pop che cantano uno dei loro successi.

