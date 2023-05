Ultima Generazione e le contraddizioni del Pd: «Ci sostenete in piazza ma non nei tribunali. Gualtieri è come La Russa»

«La presa di posizione del sindaco Gualtieri lancia un messaggio molto chiaro: l’imminente collasso eco-climatico non interessa né al governo né, a quanto pare, ad alcune correnti del primo partito dell’opposizione». Con queste parole Ultima Generazione attacca la giunta di Roma dopo che il Senato, il ministero della Cultura e il Comune della Capitale sono stati ammessi come parte civile nel processo che vede imputati tre loro attivisti per il blitz contro Palazzo Madama del 2 gennaio scorso. Ieri, 12 maggio, ha avuto luogo la prima udienza e movimenti, associazioni e partiti, tra cui anche alcuni esponenti del Partito Democratico, si sono uniti al presidio organizzato davanti al Tribunale di Roma per esprimere solidarietà agli attivisti.

«Il sindaco di Roma si schiera con La Russa»

«Con questa presa di posizione il Sindaco Gualtieri si schiera al fianco di un presidente del Senato (Ignazio La Russa, ndr) che afferma che la nostra carta costituzionale non sarebbe dichiaratamente antifascista», dichiarano gli eco attivisti. «Si schiera con le politiche repressive e draconiane di un governo che sta violentemente minando la libertà di espressione e di dissenso in questo Paese. Si schiera con una cultura politica che attinge esplicitamente all’eredità del Movimento Sociale Italiano e di conseguenza del Partito Fascista», aggiungono. Ci tengono poi a sottolineare che saranno proprio i sindaci delle città ad essere i più esposti alle conseguenze del surriscaldamento globale.

«I sindaci? Saranno loro a subire per primi le conseguenze»

«Alluvioni e siccità investiranno il territorio a un ritmo sempre meno sostenibile. E in prima linea, ad accompagnare il dolore dei concittadini, sono e saranno proprio loro», commenta Ultima Generazione, che invita Gualtieri a tornare sui suoi passi. Intanto, sono sempre di più le figure che manifestano sostegno agli imputati accusati di danneggiamento aggravato. Tra questi alcuni parlamentari, tra cui la senatrice di Sinistra italiana Ilaria Cucchi e il segretario del partito Nicola Fratoianni, l’ex ministro Alfonso Pecoraro Scanio, il parlamentare e co-portavoce dei Verdi Angelo Bonelli e Marta Bonafoni del Pd.

