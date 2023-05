Elezioni, chiusi i seggi nei 595 Comuni al voto: l’affluenza cala e si ferma al 59%

La tornata delle elezioni comunali di primavera è lontana dal concludersi. Il 21 maggio andranno al voto i cittadini di Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta, il 28 e 29 maggio quelli di Sardegna e Sicilia. Ma la chiamata alle urne di ieri e oggi, 14 e 15 maggio, è quella che coinvolge più elettori: 4,5 milioni circa, per il rinnovo del consiglio di 595 Comuni. Sono 13 i capoluoghi al voto: Ancona, l’unico di Regione, Brescia, Brindisi, Imperia, Latina, Massa, Pisa, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Treviso e Vicenza. A urne ancora aperte, è stata diffusa la notizia della morte di un candidato consigliere del Partito democratico a Siena: ricoverato da qualche giorno in ospedale, il 37enne Federico Pacciani aveva fatto della sua disabilità un punto di forza per le battaglie politiche. Le previsioni sull’affluenza preoccupano le varie forze politiche. Seguendo il trend delle ultime consultazioni, ci si aspetta un ulteriore calo in questa tornata: alle 23 aveva votato il 46,5% degli aventi diritto, 14 punti in meno della precedente chiamata al voto. Il centrodestra difende 7 capoluoghi di provincia che ha amministrato negli ultimi cinque anni: c’è grande attenzione sulle città toscane di Massa, Pisa e Siena, ma anche Vicenza. Il centrosinistra, invece, cerca di reggere in 5 capoluoghi: Ancona, Brescia, Brindisi, Latina e Teramo. L’unico capoluogo in cui il sindaco uscente è indipendente è Imperia. I ballottaggi di questa tornata sono programmati per il 28 e 29 maggio, tra due settimane.

Il calo dell’affluenza

Non è un crollo, ma è comunque in discesa l’asticella dell’affluenza rispetto alle amministrative di cinque anni fa. Nel 2018, il dato si era fermato 61,2%, ma si voltava soltanto in un giorno, di domenica. A questo giro, nonostante le urne siano rimaste aperte per otto ore anche di lunedì, la partecipazione degli aventi diritti al voto si attesta sul 59%. La legge elettorale dei Comuni e delle Regioni «ha sempre garantito la stabilità, per cui è una legge assolutamente positiva. Poi si possono fare dei ritocchi ma non credo sia quello il problema», ha commentato il presidente della Lombardia, Attilio Fontana. La maggioranza di centrodestra, anche portando sul tavolo del confronto il tema dell’astensionismo, vorrebbe cambiare la legge elettorale delle amministrative. «Sul fronte delle riforme degli enti locali diciamo a Roberto Calderoli che è sbagliato intervenire sul ballottaggio, ma bisogna cercare di dare risposta ai problemi veri», ha detto la capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Braga. «Abbiamo in campo candidature forti e radicate, capaci di confermare buone stagioni di governo, come a Brescia, e di cambiare volto a cattive gestioni. Ci sono segnali positivi anche se l’astensione è un dato negativo per tutti, che ci preoccupa».

L’affluenza cala più marcatamente al Nord rispetto al Centro e al Sud, area del Paese che si conferma più partecipativa alle consultazioni comunali. Un altro elemento che rileva YouTrend è il dato della partecipazione nelle città i cui sindaci uscenti sono civici: rispetto alle passate amministrative, l’affluenza è scesa di circa 3 punti nei Comuni governati dal centrodestra, di 2 punti nei Comuni governati dal centrosinistra e di 1 punto dove il primo cittadini in carica è stato eletto con una lista civica. Nell’unico capoluogo di regione al voto, Ancona, l’affluenza cresce lievemente rispetto al 2018: allora votò il 54,6% degli aventi diritto, oggi il 54,9%. Anche Siena in controtendenza, con un incremento della partecipazione, passata dal 63% del 2018 al 63,8% attuale. Tra i capoluoghi, il crollo dell’affluenza più alto si registra a Treviso: -6.8%. Ecco le altre variazioni nel capoluoghi al voto: Imperia -4,7%, Sondrio -4,0%, Brindisi -3,1%, Latina -3,1% (rispetto al 2021), Terni -2,6%, Massa -2,2%, Pisa -2,2%, Vicenza -1,6%, Teramo -0,8%, Brescia +0,4%.

