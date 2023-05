La promessa di Fiorello a Salvini: «Sfilo nudo sul Ponte di Messina se pronto entro 9 anni». La risposta del ministro leghista

Sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto nei tempi annunciato dal governo anche Fiorello si iscrive tra i primi degli scettici. Lo showman catanese lo scorso 11 maggio a Viva Rai2 stava commentando come al solito le notizie della rassegna stampa dei quotidiani, quando è incappato in quelle sul Ponte che da decenni riappare sulle pagine dei giornali: «Matteo te lo giuro – aveva detto rivolgendosi a Salvini – se davvero il ponte sarà pronto entro nove anni, io farò come Paolantoni per lo scudetto del Napoli, lo attraverserò nudo, da Messina a Reggio Calabria, con solo una pentola davanti. Basta anche una tazzina… E camminerò ciondolando». Il ministro della Infrastrutture ci ha messo qualche giorno, ma alla fine ha intercettato la promessa di Fiorello e gli ha risposto con un ironia: «Magari nudo no, ma in costume sicuramente, preparati». Che il Ponte veda la luce, lo showman più volte ha fatto capire di non crederci granché. In passato infatti aveva scherzato: «Lancia il ponte per l’Europa in vero truciolato tibetano, a impazzo ecologico zero». E poi aveva aggiunto: «Prima di fare il ponte, facciamo le strade della Sicilia, facciamo il binario doppio della ferrovia. Che sulla Catania-Palermo si vanno ad allenare i motociclisti della Parigi-Dakar».

