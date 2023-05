Manuela Moreno e la storia finita con Galliani: «Lo mandai a quel paese… Io ad Agorà? Non ci guadagno niente» – Il video

Quello della giornalista del Tg2 Manuela Moreno è tra i più chiacchierati nel totonomi sui possibili cambi di conduzione in Rai con il rinnovo dei vertici. Per lei i rumors prevedono la conduzione di Agorà in solitaria o al massimo affiancata da Stefano Fumagalli. Ma lei, ospite a Un giorno da pecora su Radio1, non si sbilancia: «A me continua a non aver chiamato nessuno. Mi piace quello che faccio – dice la giornalista che conduce Tg2Post – sono sola, a costo zero e faccio buoni ascolti. Poi quando e se arriveranno delle proposte le valuterò. Ma non è che io guadagno di più per Tg2Post, sono assunta con contratto nazionale, poi giornalmente, quando conduco, guadagno 30 euro lorde a puntata». Ma nel caso in cui qualcuno le chiedesse di condurre un nuovo programma in Rai, Moreno dice di preferire la conduzione in solitaria, per quanto «Fumagalli è un amico». A proposito poi dell’addio di Fabio Fazio dalla Rai, Moreno si dice dispiaciuta: «Non so quanto la sua sia una scelta o meno, bisognerebbe chiederlo a lui. Io lo seguirò volentieri in tv, dove andrà nelle sue prossime tappe. Io però sono una dipendente fedele alla Rai».

La storia con Galliani

A parlare di lei di recente è stato anche Adriano Galliani, che intervistato da Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera ha rinvangato la loro relazione. L’ad del Monza ha anche raccontato un aneddoto di quando era in Ucraina per prendere Shevchenko ed era assediato dalle prostitute che volevano entrare nella sua camera di albergo. Lui però dice di aver passato tutto il tempo a telefonare a Moreno: «Mi chiamava e mi diceva: mi bussano, che devo fare? E io: ma che ne so, barricati. Forse voleva fare un po’ il fico, non lo so. Poi quando Sheva arrivò a Milano lo andammo a prendere insieme». Quella relazione però è bella che finita ormai da tempo: «Sono passati cent’anni, ancora parla di me – si lamenta la giornalista – lui ha avuto mille mogli nel frattempo, mi fa ridere questa cosa. Lo frequentavo nel 1999, ci siamo visti per meno di un anno». Sulla fine della relazione, Galliani ha sostenuto che sia stato lui quello lasciato. Per quale motivo però neanche Moreno dice di più: «Si dice il peccatore e no il peccato. Io lo mandai serenamente a quel paese, anche se lui poi per tre mesi mi telefonava e mi cantava le canzoni di Renato Zero, da “Cercami” ad “Amico“». Lei assicura comunque che non ci sia di mezzo un tradimento: «È stata piuttosto un’omissione non mi aveva detto una cosa che poi ho scoperto, eravamo in vacanza al mare, ho scoperto che una cosa che non mi piaceva così ho fatto i bagagli e ho salutato… Ogni tanto ci sentiamo ed Adriano ancora oggi fa un po’ la vittima su questa cosa».

