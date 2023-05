Sondaggio Swg, Lega unica in calo nel centrodestra: si avvicina Forza Italia, prende il largo FdI. E il Pd insegue

Crescono negli ultimi sette giorni sia Fratelli d’Italia che il Partito democratico, secondo l’ultimo sondaggio Swg per col TgLa7. Il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,3% portandosi al 29,8%. Tengono il passo i dem di Elly Schlein, che con una crescita dello 0,2% arrivano al 21,3%. Stesso trend per il M5s di Giuseppe Conte, che si porta al 15,8% con due decimi di punto ripresi nell’ultima settimana. In calo la Lega di Matteo Salvini che perde quasi mezzo punto e arriva ora all’8,6%. Va meglio a Forza Italia, che risale dello 0,2% guadagnando terreno con il 6,8%.

SWG/TgLa7 | Gli orientamenti di voto del 15 maggio 2023

Stabile Azione di Carlo Calenda che resta invariato al 4,1%, così come Verdi e Sinistra che passa dal 3,3 della scorsa settimana al 3,4% e Italia Viva di Matteo Renzi che dal 2,8 cala lievemente al 2,7%. Invariato il dato di +Europa al 2,4%, seguito da Per l’Itali con Paragone all’1,9%. E infine Unione popolare, che cede lo 0,2% portandosi all’1,4%.

SWG/TgLa7 | Gli orientamenti di voto del 15 maggio 2023

