Maltempo, Meloni in videocollegamento dall’Alaska: «Pronti a fare subito un Cdm per l’Emilia-Romagna» – Il video

Le piogge non accennano ad arrestarsi sull’Emilia-Romagna e il bollettino delle vittime continua ad aggiornarsi: il bilancio dell’ondata di maltempo che ha travolto la Regione è di cinque morti. Le persone evacuate sono almeno 5mila. Giorgia Meloni, dopo aver partecipato al Consiglio d’Europa in Islanda, ha scelto di raggiungere il Giappone senza rientrare in Italia: a Hiroshima, dal 19 al 21 maggio, ci sarà il G7. Il volo sul quale viaggia la presidente si è fermato ad Anchorage, in Alaska, per uno scalo tecnico. Di lì, in una sala riunioni in cui l’unica nota di colore è data dalla bandiera statunitense, ha voluto partecipare in videocollegamento a un punto del Comitato operativo della Protezione civile. Dall’altra parte dello schermo, erano collegati il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio. Dopo essere stata aggiornata sulla situazione meteorologica e sulle criticità del territorio colpito – al momento i fiumi esondati sono 14 -, la presidente del Consiglio ha voluto esprimere tutto l’appoggio del governo alle istituzioni coinvolte nella risposta al cataclisma.

L’intervento di Meloni

«Il governo c’è, è una di quelle situazione in cui tutti i livelli istituzionali bisogna che lavorino al massimo delle loro possibilità. Spero che si veda che noi ci siamo». Parlando davanti al computer, Meloni ribadisce «la solidarietà a tutti i cittadini colpiti da questa emergenza». E aggiunge: «Come ho detto al presidente Bonaccini la settimana scorsa, il governo è a disposizione per fare quello che è necessario, se serve un Consiglio dei ministri, anche nelle prossime ore, per approvare provvedimenti necessari immediatamente, si può fare tranquillamente. Sulle risorse, io e te – conclude rivolgendosi a Bonaccini – abbiamo fatto una lunga chiacchierata settimana scorsa e ovviamente faremo tutto quello che c’è da fare per aiutare la popolazione, poi c’è un tema di messa in sicurezza del territorio». Il ministro Musumeci, intanto, fa sapere che nel pomeriggio di oggi, 17 maggio, «si terrà un vertice con i ministri Lollobrigida, Calderone e il viceministro Leo per concordare provvedimenti di sospensione degli obblighi in materia fiscale e contributiva in aiuto alla Regione colpita». Musumeci parla esplicitamente di «effetto devastante del cambiamento climatico». Il collega Gilberto Pichetto Fratin, a margine del Forum Pa, esorta a pensare «a salvare la vite umane», adesso, «poi si farà una valutazione complessiva dei danni».

