Maltempo nelle Marche, scuole chiuse e allarme arancione: paura per il fiume Misa a Senigallia

A causa del maltempo è pesante la situazione anche nelle Marche: strade invase dall’acqua e per questo chiuse alla viabilità e violente mareggiate lungo la costa. Sono oltre 200 i vigili del fuoco impegnati in quest’area. Nel Pesarese i soccorritori fluviali hanno evacuato a Colombarone una famiglia, tra cui una neonata di 4 mesi, bloccata dall’acqua nella propria abitazione, mentre a Granarola di Gradara (Pesaro-Urbino) sono stati soccorsi un uomo disabile e una donna bloccati in casa dall’acqua. Nella notte a Senigallia, in provincia di Ancona, la situazione del fiume Misa è stata costantemente monitorata. Il livello del fiume è tornato a salire a causa delle precipitazioni a monte e dell’innalzamento del livello del fiume Nevola. Anche il reticolo minore, sebbene stressato dall’intensa pioggia, al momento non presenta criticità.

La situazione

Anche oggi nella cittadina, come nei comuni dell’hinterland senigalliese, a Mondolfo, Fano, Pesaro e Urbino, le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse per l’allerta meteo arancione (rischio idrogeologico e idraulico) per le previsioni di precipitazioni consistenti anche se in misura inferiore a ieri. La protezione civile pronostica la fine delle piogge per il primo pomeriggio nelle Marche come in Emilia-Romagna. Il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti ha fatto sapere che si sono verificate alcune criticità sulla Provinciale Arceviese, tra Borgo Passera e il Vallone, dovute alla presenza di fango sulla carreggiata. La strada è stata ripulita ed è tornata percorribile.

Le strade chiuse

Restano chiuse al transito alcune strade e sottopassi. Dall’alba sono al lavoro i mezzi per la pulizia delle strade per riportare alla normale percorribilità la rete stradale urbana. L’allerta meteo non è ancora superata e il Centro Funzionale della Regione Marche ha previsto ancora precipitazioni a partire dalla mattinata di oggi. Si registrano anche frane e smottamenti nel Fermano e nel Maceratese. I fiumi Ete e Tenna sono esondati in alcuni tratti. Sottopassi allagati lungo la costa: a Porto San Giorgio, un’auto è stata danneggiata, mentre percorreva un sottopassaggio da ramo caduto e coperto dall’acqua. A Belmonte Piceno, i vigili del fuoco stanno soccorrendo due persone rimaste intrappolate in auto tra due frane.

