Zelensky a Roma, la reazione di Alessandro Di Battista: «Mi sono vergognato»

«Mi sono vergognato nel vedere i leader europei, la Meloni, passando per Scholz e Macron trasformarsi in piazzisti di armi, incapaci di pronunciare la parola negoziato», così Alessandro Di Battista, ospite a Di Martedì.

Di Battista e il «munizioni tour di Zelensky»

«Zelensky – argomenta – ha fatto un munizioni tour, cerca soltanto armi perché non gli interessa la pace, Vuole la sconfitta militare della Russia, supportato da una narrazione piena di fake news da parte della stampa occidentale». Poi è passato a criticare lo speciale di Porta a Porta con ospite il leader ucraino. Ha bollato come «patetica» la puntata del programma condotto da Bruno Vespa, con cronisti incapaci a far domande insidiose al leader ucraino. «Nella tv pubblica – prosegue – c’erano solo giornalisti pro Nato, incapaci di chiedere a Zelensky prima dell’invasione della Russia all’Ucraina… questa è l’informazione. Il problema in Italia è il conformismo».

