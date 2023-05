Follia ultras a Az Alkmaar-West Ham: l’assalto degli olandesi alle famiglie dei calciatori in tribuna – Il video

Da una parte loro, gli olandesi dell’AZ Alkmaar, in tanti, con volto coperto. Dall’altra loro, due tifosi del West Ham, che tentano di difendere il settore famiglie dall’orda dei rivali sconfitti in casa e quindi fuori dalla Conference League. Questo il video, diventato virale sui social, che mostra alcuni dei momenti folli andati in scena ieri all’AFAS Stadion di Alkmaar dove la partita della semifinale di ritorno in Conference league, finita 1 a 0 con vittoria degli inglesi del West Ham, ha rischiato di finire nel peggiore dei modi. Nella rissa i due ultras sembrano dare del filo da torcere ai rivali olandesi ma non erano soli. Per difendere amici e familiari dall’aggressione dei tifosi dell’AZ Alkmaar sono intervenuti gli stessi giocatori. Diversi atleti di entrambe le squadre sono stati coinvolti nella rissa, incluso il capitano del West Ham, Declan Rice.

Al fischio finale alcuni tifosi dell’AZ hanno preso d’assalto la tribuna principale dello stadio, aggredendo i sostenitori del West Ham che festeggiavano la vittoria. Le immagini pubblicate su Twitter mostrano un gruppo di tifosi, presumibilmente dell’AZ, che sfonda una barriera prima di cercare il confronto con i tifosi del club inglese. Pochi secondi dopo partono i giocatori del West Ham. La situazione viene tenuta sotto controllo solo dopo l’intervento della polizia in tenuta antisommossa. «Anche i miei genitori e i miei amici erano sugli spalti. Ho visto solo dopo quello che è successo», ha dichiarato l’allenatore del West Ham David Moyes all’agenzia di stampa olandese ANP. Arriva una ferma condanna anche da parte dell’allenatore dell’Az Alkmaar, Pascal Jansen: «Mi vergogno che tutto questo sia successo nel nostro stadio».

