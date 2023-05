Inter, Roma, Fiorentina: il «triplete» dell’Italia in finale delle Coppe europee. Non succedeva dal 1994

L’Inter in finale di Champions League, la Roma in quella di Europa League, la Fiorentina in quella di Conference League. I tifosi italiani tornano ad assaporare il gusto di giocarsi i trofei calcistici più importanti d’Europa: tre tutti in una volta. Se squadre italiane hanno vinto alcuni di questi negli anni più recenti, era dagli anni ’90 che l’Italia non mandava così avanti nelle coppe europee tante squadre contemporaneamente. E da quasi 30 anni, per l’esattezza, che non avveniva il «triplete», con tutte e tre le Coppe a portata di mano per almeno una squadra italiana. Era il 1994: due Coppe su tre avevano un nome e funzionamento diverso dall’attuale, ma la sostanza non era così differente: quell’anno – al termine della stagione 1993/94 la Serie A portò fino in fondo il Milan, in finale di Champions League, l’Inter, in quella di Coppa Uefa, e il Parma in quella di Coppa delle Coppe. Come andò a finire? Più che bene. Entrambe le squadre di Milano chiusero la stagione in festa. Il Diavolo, con lo squadrone allora allenato da Fabio Capello, portò a casa il trofeo più ambito battendo con un sonoro 4-0 (ad Atene) il Barcellona. L’Inter sollevò invece la Coppa Uefa, vincendo nell’allora doppia finale contro gli austriaci del Salisburgo. A non sorridere fu soltanto il Parma, che all’ultimo atto della Coppa delle Coppe fu battuto dall’Arsenal (1-0). Tra poche settimane, 29 anni dopo, una nuova chance per un «triplete» tutto italiano. Manchester City, Siviglia e West Ham permettendo.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: