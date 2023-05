Palermo, rubano gli strumenti musicali alla cantante Meg: la polizia ritrova il furgone in tempo per il concerto

Gli agenti della polizia di Palermo hanno riconsegnato a Meg, nome d’arte dei Maria di Donna ed ex cantante della band 99 Posse, il furgone con all’interno gli strumenti musicali che sarebbero serviti per il concerto di questa sera, venerdì 19 maggio, ai “Candelari”, un locale del centro storico del capoluogo siciliano. «Ringrazio il commissariato San Lorenzo, la questura di Palermo e tutta la polizia di Stato, il loro lavoro ci ha permesso di recuperare il furgone e tutto il suo contenuto. Grazie anche a chi, amici e organizzatori, ha lavorato per poter comunque fare il concerto di questa sera, non sarebbe stato giusto privare Vesuvia e Palermo della musica!», ha scritto la cantante su Instagram. I ladri avevano manomesso la centralina del mezzo, rendendo inservibile il sistema di localizzazione Gps. Ma gli investigatori, attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a ritrovare il furgone nel quartiere Cardillo, in via Costantino. L’attività di indagine continua per individuare gli autori del furto.

