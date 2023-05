Ministra contestata al Salone del Libro, Fratelli d’Italia all’attacco di Lagioia: «Quando se ne andrà festeggeremo» – Il video

Diventa un caso politico la contestazione alla ministra della Famiglia Eugenia Roccella al Salone del Libro di Torino, che ha tenuto bloccato lo spazio della Regione Piemonte per oltre un’ora e spinto la ministra a rinunciare alla presentazione del suo libro. E ad essere preso di mira per la gestione dell’episodio, da parte di esponenti della maggioranza di governo, è il direttore del Salone (in uscita) Nicola Lagioia. A criticarlo ruvidamente è in primis la ministra stessa: «Capisco che Lagioia sia uno scrittore, ma costruire una narrazione fantasy sulla realtà mi sembra un po’ eccessivo», affonda Roccella, secondo la quale «di fronte a un’aggressione subita e al mio invito al dialogo rivolto ai contestatori il direttore del Salone non solo non trova il modo di dire che è poco democratico impedire agli altri di parlare, ma addirittura attacca coloro ai quali è stato impedito di esprimersi. No comment». A calcare la mano ancor più pesantemente ci pensa poi la parlamentare torinese di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli: «La contestazione va avanti ormai da un’ora e mezzo con il beneplacito del direttore del Salone Lagioia che dal palco li ha anche definiti pacifisti senza dare nessuna indicazione di smettere e far tornare il pluralismo di cui tanto parla», attacca Montaruli, rimasta sul palco dell’Arena Piemonte accanto a Roccella durante l’incursione di attivisti di “Extinction Rebellion” e “Non una di meno”. «Quanto sta accadendo sta dimostrando che Lagioia sta gestendo male la presenza di persone che non la pensano come lui, e noi faremo il rullo dei tamburi quando se ne andrà», conclude la deputata Fdi. Quella in corso a Torino è l’ultima edizione del Salone diretta da Lagioia: a prendere le redini della kermesse dell’editoria n° 1 in Italia sarà a partire dall’edizione 2024 – secondo la designazione ufficializzata dagli enti soci del Salone lo scorso aprile – la giornalista del Foglio Annalena Benini.

