La Nuova Caledonia trema ancora: terremoto di magnitudo 7.1 nella notte

Trema ancora la Nuova Caledonia. Alle 3.50 italiane (le 12.50 ora locale) nel territorio francese a est dell’Australia è stata registrata una nuova scossa di terremoto di magnitudo 7.1, dopo quella di magnitudo 7.5 avvertita ieri. L’ipocentro è stato individuato a una profondità di circa 35 chilometri, e a 300 chilometri a est dell’arcipelago dell’Oceano Pacifico. Ieri, le isole circostanti, da Vanuatu alle Fiji, passando per Kiribati e la Papua Nuova Guinea avevano ricevuto l’allerta tsunami, poi rientrata, dato che le onde non sono state particolarmente alte. Al momento, lo US Tsunami Warning System non paventa lo stesso rischio per il terremoto odierno, con onde che non dovrebbero superare i 30 centimetri, nonostante la forza della scossa, oltre 10 volte più forte di quella che nel 2009 colpì l’Abruzzo.

