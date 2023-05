Lo sfogo di una residente di Forlì: «Posso reggere tutto ma non ho più la casa, come si fa senza?». E parte la gara di solidarietà – Il video

Il primo video che ha registrato su Facebook per raccontare cosa è accaduto a lei e la sua casa è anche quello che è diventato virale. Prima, Mirella Berardinelli, proprietaria del piccolo negozio a Forlì “Mirivesto” amava pubblicare video ironici sulla sua famiglia e le giornate e serate di una vita di provincia tranquilla, a tratti divertente. Poi, dopo il video in cui scoppia in lacrime, è partita la gara di solidarietà, anche perché Mirella non si è vergognata a chiedere aiuto. Le immagini di casa sua sono state condivise da quasi 9.000 persone, quasi 36.000 hanno lasciato una reazione e circa 6.000 sono stati i commenti. «Casa mia è là in fondo – dice Mirella mentre qualcuno l’aiuta a riprendere tutto con un telefonino – Era là in fondo. Io avevo un piccolo appartamento al piano terra, qui c’è una discesa e, in basso in basso, c’era un piccolo appartamento che non c’è più perché è sommerso da metri e metri di acqua: non c’è più. Per me è un tragedia questa, non riesco ad accettarlo. Potevo passare sopra a ‘Mirivesto’ il mio negozio, ma non la casa. Come si fa a non avere la casa? Si può stare senza il lavoro ma non senza casa. Non abbiamo più niente, non riuscirò mai a superare questa, non ce la faccio, non c’è più niente. Avevamo anche due canarini che sono morti, un gatto, non c’è più niente, non c’è più niente…». Nei video successivi, “Miri” promette di non scoppiare in lacrime e lancia una gara di solidarietà che poi è andata fortunatamente a buon fine: «Sono una persona forte, anche se ho dei momenti di sconforto. Non mi vergogno di chiedere aiuto, grazie».

