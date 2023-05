Laura Pausini, la solidarietà per i paesi in cui è cresciuta colpiti dall’alluvione: a loro tutto il cachet di 3 concerti

La cantante ha deciso di rinunciare al suo compenso per le tre date di Venezia per devolvere il denaro ai Comuni romagnoli in cui è cresciuta

Laura Pausini devolverà il cachet dei suoi tre concerti a Venezia (30 luglio, 1 e 2 agosto) a tre comuni della sua Romagna. Lo ha annunciato con un post sui suoi profili social: «Ho deciso di devolvere il mio cachet dei 3 concerti a Venezia ai comuni di Solarolo (dove sono cresciuta), di Castelbolognese (dove vivono i miei genitori) e di Faenza (dove sono nata e dove vive mia sorella), i tre paesi a cui è più legata la mia storia e che sono stati colpiti da questa tragedia», si legge sul post Instagram della cantante che ritorna sul palco dopo «4 anni» di stop «e – spiega – voglio farlo dedicando la mia voce alla mia gente». Per Pausini la “Romagna è il fiore” «anche in mezzo al fango» e «chi è sul posto – continua – lo sa bene, perché sta facendo tanta fatica a rialzarsi ma non molla mai. Chi non può raggiungerla, come me, si sente impotente ma non molla lo stesso e cerca tutti i modi possibili per aiutare». A causa, inoltre, dell’inagibilità degli spazi, si è deciso di rinviare gli eventi previsti a giugno proprio a Solarolo: uno dedicato al raduno annuale del fanclub della cantante e l’altra a una grande festa in musica per i residenti del comune. «Ho ricevuto – si legge sempre nel post Instagram – la conferma dal Comune di Solarolo e dalla produzione del tour, che per motivi di agibilità e di sicurezza, la festa del Fanclub “Launatici” sarà rimandata. Per gli stessi motivi anche l’apertura del mio museo sarà posticipata e appena sarà possibile vi daremo le nuove date», conclude ribadendo nuovamente la sua vicinanza: «Sono con voi, con il cuore a forma di Romagna».

L’evento a Imola

Laura Pausini ha inoltre accolto l’appello dei sindaci della regione da per un grande live all’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola, il 5 agosto 2023, dal nome Music Valley – Romagna Mia, Live Charity Concert. «La mia Romagna chiama, io ci sono. Vi aspetto», ha scritto la cantante sempre sui social. L’auspicio dei primi cittadini è «che i grandi artisti, gli organizzatori di eventi e i campioni del Motorsport della nostra regione e non solo e tutti coloro che amano la Romagna nel mondo, accolgano il nostro appello alla solidarietà e si uniscano a noi per dare vita a questo grande evento», scrivono in una nota Matteo Lepore (sindaco Città metropolitana di Bologna), Marco Panieri (presidente Nuovo Circondario imolese), Michele De Pascale (presidente Provincia di Ravenna), Enzo Lattuca (presidente Provincia di Forì-Cesena) e Jamil Sadegholvaad (presidente Provincia di Rimini).

