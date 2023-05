L’ultima speranza per la Juve in Champions nonostante la penalizzazione: cosa deve fare Allegri per salvare la stagione

Per i bianconeri la penalizzazione di 11 punti lascerebbe aperto ancora uno spiraglio per l’ultimo posto possibile in Champions. Ma per la squadra di Allegri servirebbe un cambio di passo complicato visto il periodo di crisi

La penalizzazione di 11 punti chiesta dalla Procura Figc nel riesame della sentenza per il caso plusvalenze non esclude matematicamente la Juve dalla corsa Champions. Ai bianconeri però spetta il dovere di vincere stasera contro l’Empoli e le ultime due partite in Campionato. In particolare la penultima del 28 maggio, quando ci sarà lo scontro diretto contro il Milan, che dovrà battere con almeno due reti di scarto. A quel punto, ipotizzando che anche l’Atalanta vinca le ultime due partite, si ritroverebbero al quarto posto con gli stessi punti tre squadre. L’Atalanta sarebbe fuori dalla Champions per gli scontri diretti perdenti con la Juve. Milan e Juventus sarebbero pari negli scontri diretti, ma con i bianconeri favori dalla differenza reti totale in Campionato che li porterebbe al quarto posto. E poi c’è l’ultima sfida con l’Udinese, anche questa necessariamente da chiudere con una vittoria. Uno scenario complicato, soprattutto considerando il periodo che sta affrontando il gruppo di Massimiliano Allegri chiamato ora a un’impresa quasi miracolosa. Sempre che la penalizzazione decisa dalla Corte Figc non sia infine di 12 punti, comunque inferiore ai 15 come richiesto dal Collegio di garanzia del Coni, ma a quel punto insormontabile per l’ultimo posto disponibile in Champions.

La classifica con Juve penalizzata di 11 punti

Napoli 86 (campione d’Italia) Lazio 68 Inter 66 Milan 64 Atalanta 61 Roma 59 (Oggi alle 18 contro la Salernitana) Juventus 58 (Oggi alle 20.30 contro l’Empoli, -11) Monza 52 Bologna 50 Torino 50 Fiorentina 50 Udinese 46 Sassuolo 44 Empoli 39 (Oggi alle 20.30 contro la Juventus) Salernitana 38 (Oggi alle 18 contro la Roma) Lecce 33 Spezia 31 Verona 30 Cremonese 24 (retrocessa in serie B) Sampdoria 18 (retrocessa in serie B)

