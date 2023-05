New York, chitarra distrutta da Kurt Cobain venduta all’asta per quasi 600mila dollari

Una chitarra rotta è stata venduta all’asta per quasi 600mila dollari (480mila sterline). La ragione del prezzo vertiginoso attribuito all’inutilizzabile strumento risiede nel fatto che non si tratta di una chitarra qualsiasi, ma della Fender Stratocaster nera distrutta da Kurt Cobain, il defunto frontman della rock band statunitense Nirvana. Cobain, che si è tolto la vita nel 1994, era noto per le sue intense esibizioni. Secondo quanto riporta la Bbc, la chitarra è stata distrutta nei primi anni ’90, periodo in cui la band stava lavorando all’album Nevermind. Non è di certo l’unica Fender Stratocaster distrutta dal pioniere del grunge nel corso della sua carriera, ma presenta alcune peculiarità. Tutti e tre i membri della band hanno infatti firmato lo strumento con un pennarello d’argento. Presente anche un’affettuosa dedica di Cobain al suo amico e collaboratore musicale Mark Lanegan, morto lo scorso anno. Ciononostante, il prezzo di vendita iniziale all’asta tenutasi ieri 20 maggio all’Hard Rock Cafe di New York, era appena un decimo della cifra finale: 60mila dollari. L’identità dell’acquirente non è nota. Due anni fa, la chitarra acustica usata da Cobain per la sua leggendaria esibizione a MTV Unplugged alla fine del 1993 venne venduta per 6 milioni di dollari.

