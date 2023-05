Juve penalizzata, la solidarietà a sorpresa di Mourinho: «Campionato compromesso, è uno scherzo?»

Dopo la penalizzazione di 10 punti inflitta dalla Corte d’appello della Figc alla Juventus, in soccorso del club bianconero arriva una voce inaspettata: quella di José Mourinho. L’allenatore della Roma, fresco del 2-2 contro la Salernitana che lascia qualche flebile speranza ai suoi di qualificarsi in Champions League, ha commentato così la vicenda in conferenza stampa: «Se la penalizzazione della Juve ha compromesso il campionato? Secondo me sì. Sapere questa cosa con due partite da giocare, per noi, per tutti, anche per la Juve, a me sembra uno scherzo». Più che entrare nel merito della sanzione, lo Special One – nemico giurato del club bianconero fin dai tempi in cui allenava l’Inter – ha criticato soprattutto la tempistica: «Se mi avessero detto che sarebbe successo questo prima di Monza, prima di Bologna, prima di altre partite da giocare, sicuramente il nostro approccio sarebbe stato diverso in campionato», ha aggiunto Mourinho. Poi, un messaggio rivolto a Massimiliano Allegri e alla sua squadra: «Preferisco dire che mi dispiace per i professionisti che lavorano come me e che pagano per i dirigenti. Allegri e i suoi giocatori hanno conquistato i punti che hanno sul campo».

Nel corso della conferenza stampa, l’allenatore della Roma ha anche commentato le possibilità – piuttosto remote – che la sua squadra possa raggiungere la zona Champions. «Noi possiamo fare la storia e vogliamo continuare a farlo, ma la Champions con 7 milioni di euro di mercato non è storia e non è neanche un miracolo, ma si tratta di Gesù che viene a Roma a fare una passeggiata in Vaticano», ha risposto Mourinho. Per ora, dunque, testa soprattutto all’Europa League, con i giallorossi impegnati nella finale di Budapest del 31 maggio contro il Siviglia. Nel frattempo, lo Special One manda un messaggio di affetto alla sua vecchia squadra, l’Inter, per la finale di Champions League del 10 giugno contro il Manchester City: «Tredici anni fa oggi conquistavamo la Champions League, ma il 2010 oramai è storia. Adesso è ora che questi giocatori scrivano la loro».

Credits foto: ANSA/Ettore Ferrari

Continua a leggere su Open

Leggi anche: