Aurelio De Laurentiis vuole la tv della Serie A. Il presidente della squadra campione d’Italia sta spingendo sulla Lega per abbandonare il modello di vendita dei diritti tv. E per produrre direttamente le immagini da vendere al tifoso. Il Financial Times scrive oggi che la mossa servirebbe anche a fermare la pirateria e il calo di interesse che minaccia il futuro del calcio. Secondo il piano raccontato dal quotidiano finanziario la Serie A dovrebbe assumere il controllo delle trasmissioni delle partite in diretta. Per poi accordarsi per trasmetterle in streaming tramite piattaforme come Netflix e Amazon Prime.

Le piattaforme

De Laurentiis, spiega il quotidiano, ha detto di aver fatto questa proposta per la prima volta due anni fa. «L’idea è di mettere insieme Amazon, Apple, Netflix, Paramount Plus, Discovery HBO: la Serie A produce da sola le partite e usa le piattaforme come distributore fisico». Anche altre realtà sportive stanno esaminando questo modello di business. Mentre quello degli accordi pluriennali con le pay-tv è ufficialmente minacciato.

Intanto già la Liga spagnola offre un servizio di abbonamento per gli spettatori del Regno Unito tramite Amazon Prime. La Bundesliga tedesca è invece in trattativa con alcune società di private equity per una nuova piattaforma di streaming diretta al consumatore. Durante la Coppa del Mondo in Qatar dello scorso anno la Fifa ha offerto partite gratuite ai tifosi in Brasile tramite la sua piattaforma di streaming Fifa+.

