No! Non c’è stata alcuna esplosione al Pentagono: foto creata dall’Intelligenza Artificiale

Circola la foto di un’esplosione davanti alla sede del Pentagono. A diffonderla è l’account Bloomberg Feed con la spunta blu su Twitter, segno che si dovrebbe trattare di un soggetto verificato anche se a pagamento con l’abbonamento Twitter Blue. La foto risulta falsa e creata con l’Intelligenza Artificiale.

Per chi ha fretta

Si tratta dell’unica presunta “testimonianza”.

La foto presenta diversi errori tipici delle attuali Intelligenze Artificiali.

I vigili del fuoco locali hanno smentito la notizia.

L’account che aveva condiviso la foto è un abbonato Twitter Blue che si spacciava per Bloomberg.

Analisi

Ecco un esempio di post dove viene condivisa l’immagine:

Viene segnalata un’esplosione vicino all’edificio del #Pentagono. La causa dell’esplosione è sconosciuta.

Creata con l’intelligenza artificiale

Si tratta dell’unica immagine che “testimonierebbe” l’accaduto, il che è strano per un edificio così sorvegliato e con le fotocamere dei cellulari dei passanti in zona. Da cosa comprendiamo che si tratta di un’immagine creata con l’Intelligenza Artificiale? Dagli errori, come la base del lampione che sembra staccarsi dalla parte superiore. Le barriere del perimetro sono diverse tra di loro e si fondono in malo modo con lo sfondo. L’edificio non risulta quello del Pentagono.

La smentita ufficiale

La principale smentita arriva dall’account ufficiale dei vigili del fuoco della contea di Arlington (Virginia), luogo dove si trova la sede del Pentagono:

@PFPAOfficial and the ACFD are aware of a social media report circulating online about an explosion near the Pentagon. There is NO explosion or incident taking place at or near the Pentagon reservation, and there is no immediate danger or hazards to the public.

Account fake e la foto falsa

Non solo l’immagine è falsa, ma lo sono anche gli account che l’hanno diffusa spacciandosi per “ufficiali”. Parliamo di Bloomberg Feed che al momento della condivisione aveva la spunta blu grazie all’abbonamento a Twitter Blue.

Screenshot di Andy Campbell

Non si tratta di un account ufficiale, in particolar modo perché non citato o linkato nel sito di Bloomberg. Risulta, inoltre, creato nel 2022 con pochissimi follower (sotto uno screenshot ottenuto grazie alla cache di Google).

Attualmente l’account risulta sospeso.

L’account aveva la spunta blu, mentre Bloomberg e gli account ad esso collegati hanno la spunta oro che ha un costo nettamente superiore.

Una curiosità in merito all’account @PFPAOfficial del Pentagono citato nel tweet dei vigili del fuoco. Questo non possiede la spunta blu, così come non possiede la spunta oro delle aziende o l’argento per le istituzioni. Come possiamo sapere se si tratta dell’originale? Basta andare sul sito del Pentagono e cercare il collegamento.

Conclusioni

Non c’è alcun riscontro in merito a un fatto del genere. La foto della fantomatica esplosione al Pentagono è palesemente creata da un’Intelligenza Artificiale.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: