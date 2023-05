Cina, Xi Jinping conferma il sostegno alla Russia su «interessi fondamentali»

La Cina conferma il «fermo sostegno» a Mosca su «interessi fondamentali di entrambe le parti». A dirlo è il presidente cinese, Xi Jinping citato da Ria Novosti, che oggi – mercoledì, 24 maggio – ha incontrato il primo ministro russo Mikhail Mishustin a Pechino, a due mesi dalla visita compiuta a Mosca e a trenta giorni circa dalla telefonata con l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Durante il vertice tra i due, il leader cinese ha inoltre chiesto al funzionario russo di portare i saluti «al mio buon amico Vladimir Putin», ha detto Xi sottolineando come le relazioni tra i due Paesi «si stanno sviluppando ad alto livello» mediante una «cooperazione in diversi settori». Cina e Russia devono, dunque, stando alle parole del presidente, «continuare a sfruttare il potenziale, migliorare il livello di cooperazione economica, commerciale e di investimento, rafforzare i sistemi e i meccanismi di cooperazione bilaterale, consolidare ed espandere i fondamenti della cooperazione in materia di energia e connettività per creare nuovi punti di crescita». Ma non solo: per Xi è inoltre necessario «espandere gli scambi interpersonali e culturali. Consolidare e sviluppare bene le relazioni non è solo l’aspirazione dei popoli, ma anche la tendenza dei tempi», ha concluso.

Foto copertina: Il presidente cinese, Xi Jinping e il primo ministro russo, Mikhail Mishustin

