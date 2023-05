Parigi, spari in centro in pieno giorno: sicari in moto uccidono un 30enne. «Sembrava un regolamento di conti» – Il video

Cinque colpi di pistola sparati a bruciapelo hanno scosso il pomeriggio di Parigi, oggi 24 maggio. Obiettivo della sparatoria, un agente immobiliare sulla trentina che secondo Le Parisien sarebbe morto. Secondo una prima ricostruzione del giornale Le Parisien, attorno alle 15 almeno quattro uomini sarebbero arrivati a bordo di due moto su Boulevard de Courcelles, nell’ottavo arrondissement della capitale, non lontano dall’Arco di Trionfo. Uno di essi sarebbe entrato nell’agenzia immobiliare per minacciare o colpire l’obiettivo del blitz. Questi avrebbe tentato la fuga rifugiandosi in un altro negozio a poca distanza, sembra un centro estetico. Ma i sicari avrebbero fatto fuoco colpendolo con diversi colpi di pistola. L”agente immobiliare è poi stato soccorso, ma non sarebbe sopravvissuto alle ferite riportate. Quanto ai killer, riferisce la polizia, sono al momento in fuga, una le due moto sono state ritrovate abbandonate fuori città, a Châtenay-Malabry.

<center><blockquote class="twitter-tweet"><a href="https://twitter.com/ClementLanot/status/1661374155034443780?ref_src=twsrc%5Etfw">May 24, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></center>

Il racconto dei testimoni

«Sembrava un regolamento di conti», ha detto alla testata parigina un testimone, dipendente di un ristorante vicino al luogo della sparatoria «Abbiamo visto passare quattro persone su due moto, poi sentito diversi colpi di pistola: il tutto sarà durato non più di 40 secondi». La zona è ora interamente chiusa da un cordone di polizia, che ha costituito un perimetro di sicurezza attorno al luogo dell’agguato. «Una sparatoria qui? Non riesco a crederci, è una strada così calma e di compere di solito, da quando vivo qui non ho mai visto niente del genere», ha detto un residente della zona, mentre secondo un’altra coppia di pensionati che hanno visto quanto accaduto «sembrava di essere a Marsiglia».

