No! Bonaccini non ha dato la colpa dell’alluvione in Emilia-Romagna alla diga di Ridracoli – Il video

La voce del video non è quella di Stefano Bonaccini, ma per i complottisti l’importante è sostenere la teoria della diga

Ci segnalano al numero Whatsapp +393518091911 un video dove il Presidente della Regione Emilia-Romagna darebbe la colpa dell’alluvione non al cambiamento climatico ma alla diga di Ridracoli, diventata oggetto di teorie del complotto (ne abbiamo parlato qui). Ciò che risulta strano è che la voce nel video non somiglia a quella di Stefano Bonaccini, nonostante ciò viene condiviso via Whatsapp.

Per chi ha fretta

Il video è di pessima qualità e riporta in basso a destra il watermark di un servizio di montaggio online.

Il video originale è la diretta streaming del 19 maggio 2023 dalla pagina del Presidente Bonaccini.

L’audio è completamente diverso e Bonaccini non punta il dito sulla diga di Ridracoli.

Il video è stato alterato per diffondere la teoria del complotto sulla diga e l’alluvione.

Analisi

Ecco la segnalazione ricevuta oggi, 25 maggio 2023, al nostro numero Whatsapp. L’utente afferma che il video viene condiviso via Whatsapp.

La segnalazione ricevuta via Whatsapp al numero di Open Fact-checking +393518091911

L’audio è diverso dal video originale

Il video originale è stato pubblicato dall’agenzia Vista, come possiamo notare dal watermark in alto a destra. Visionandolo, scopriamo che l’audio è assolutamente diverso e Stefano Bonaccini non incolpa in alcun modo la diga di Ridracoli e non sostiene affatto la teoria del complotto che circola a riguardo.

La “firma” della manipolazione

In basso a destra troviamo il watermark di Clideo.com, il servizio con il quale è stato montato il video sostituendo l’audio con quello falso.

La fonte del video originale

In alto a destra, invece, leggiamo la scritta FB Bonaccini, a indicare che il video proviene dalla pagina ufficiale del Presidente dell’Emilia-Romagna. Si tratta della diretta streaming con la Protezione Civile di Bologna del 19 maggio 2023.

Conclusioni

Il video segnalato e che circola via Whatsapp risulta essere alterato, sostituendo l’audio originale con uno dove una persona, al momento anonima, attribuisce parole mai dette al Presidente della Regione Emilia-Romagna per sostenere una teoria del complotto sull’alluvione.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: