Lewis Hamilton sulla trattativa con la Ferrari: «Nessuno mi ha cercato». Leclerc: «Non faccio io il mercato»

Nel futuro di Lewis Hamilton non ci sarebbe un clamoroso arrivo in casa Ferrari, almeno secondo il pilota britannico che prova ad allontanare le voci che lo vorrebbero a Maranello dalla prossima stagione con un maxi ingaggio. «Sono solo speculazioni», taglia corto Hamilton nella conferenza stampa che apre il weekend del gran premio di Monaco. «Il mio staff sta lavorando per arrivare a chiudere la trattativa sul rinnovo e ci siamo. E no, la Ferrari non mi ha cercato». A proposito dell’annullamento del Gp di Imola la scorsa settimana con l’Emilia Romagna travolta dall’alluvione, Hamilton non ha dubbi: «È stato giusto non correre a Imola pensando a quello che è successo nella regione».

L’idea di avere Hamilton come compagno di scuderia non avrebbe dispiaciuto il ferrarista Charles Leclerc, anche lui al centro di voci che lo vorrebbero in trattativa con la Mercedes: «Le voci su Hamilton? Lewis è incredibile, chiunque sarebbe felice di averlo come compagno perché c’è tanto da imparare. Sono felice della situazione attuale e ho un bellissimo rapporto con Carlos». Pungolato su cosa si aspetta da un compagno di squadra, il monegasco ha aggiunto: «Che sia un compagno veloce, come tutti cerchiamo. Siamo in F1 e amiamo essere in lotta contro i migliori. Questo non significa che il mio compagno non sia veloce, Carlos è estremamente veloce. Non sono io quello che deve fare le scelte di mercato. Vedremo».

