Amadeus in bilico per il prossimo Sanremo? La risposta della Rai che prova a calmare Fiorello

Fiorello lancia le sue “bombette”, la Rai cerca di spegnere le polemiche. Viale Mazzini – fa sapere il Corriere della Sera – fa quadrato attorno al conduttore Amadeus. Roberto Sergio, il nuovo amministratore delegato – assicurano – e Amadeus stanno lavorando tranquillamente alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Ad agitare le acque stamane ci aveva pensato Rosario Fiorello nella diretta del suo programma Viva Rai2. «Amadeus continua a seguirci imperterrito e indefesso. L’ho sentito ieri. Mi ha detto una cosa: non so se quest’anno farò Sanremo. La butto lì. Mi ha detto: non lo dire, ma forse ho intenzione di non farlo. Non lo so. Oh, mi ha detto così. Lo so che è una bombetta, ma a me piace dire le cose perché la gente deve sapere» aveva detto il conduttore, scherzando sul destino del suo amico. Una battuta che, dopo l’addio di Fabio Fazio e le dimissioni di Lucia Annunziata, rischiava di diventare più che una boutade. Amadeus ha un contratto firmato anche per il 2024. Quindi per ora il Festival non si discute.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: