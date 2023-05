Milano, designer americana violentata al parco di Trenno: soccorsa sotto shock da un passante

Una ragazza di 27 anni è stata violentata al parco di Trenno (Milano) da uno sconosciuto. A denunciarlo alla polizia è lei stessa, dopo essere stata aiutata da un passante che – rendendosi conto che la giovane era in evidente stato confusionale – le ha chiesto cosa fosse successo. La giovane, che parlava un misto di italiano e inglese – come riporta l’edizione milanese de La Repubblica – le ha spiegato che stava male e gli ha chiesto di chiedere aiuto. Così il passante ha chiamato la prima pattuglia della polizia locale che passava di lì. «Sono stata violentata. Lì nel parchetto. Da uno sconosciuto», ha raccontato la giovane ai poliziotti.

Chi è la vittima

La 27enne è una ragazza statunitense arrivata a Milano due anni fa con un solido curriculum alle spalle come designer nel settore auto e moto e in Italia. E ha lavorato con diversi marchi di prestigio anche in altri settori. Ha una grande passione per la pittura e spesso espone i suoi lavori. Il parco teatro dell’orrore, invece, lascia sconcertati i residenti perché si tratta di una zona di verde pubblico e sono molti i runner che vanno ad allenarsi lì. Uno spazio molto frequentato dove, però, nessuno sarebbe riuscito ad accorgersi della violenza perpetrata alla 27enne. Sul caso, di competenza del pubblico ministero di turno Nicola Rossato, stanno lavorando gli specialisti dell’Unità Tutela Donne e Minori di piazza Beccaria.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: