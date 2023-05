Elezioni in Turchia, spunta una capra che accompagna la padrona al voto – Il video

C’è chi va a votare con i bimbi perché non può tenerli a casa da soli, e chi ci porta il proprio animale. In queste ore in Turchia i cittadini si stanno dirigendo alle urne per il ballottaggio delle elezioni presidenziali tra il presidente uscente Recep Tayyip Erdoğan e il leader dell’opposizione, Kemal Kılıçdaroğlu. E in un video che sta circolando sui social, attribuito a questa tornata elettorale, spicca un animale curioso che ha accompagnato la sua padrona a votare. Si tratta di una capra che, con tanto di t-shirt e sciarpetta, ha portato era con la sua padroncinaalle urne, suscitando ilarità tra i presenti. Nel frattempo, le operazioni di voto – iniziate alle 8 dell’ora locale (7 in Italia) – proseguono. I due candidati hanno votato nei loro seggi: Kılıçdaroğlu ad Ankara e Erdoğan nella scuola secondaria Saffet Cebi di Istanbul. I seggi resteranno aperti fino alle 17. Per poi dare il via al conteggio delle schede. Stando ai dati disponibili, le persone aventi diritto al voto sono oltre 64,1 milioni – compresi i residenti all’estero – e possono votare tutti i cittadini turchi che hanno compiuto almeno 18 anni. Come ricorda YouTrend, il presidente uscente ottenne al primo turno il 49,5% contro il 44,9% del candidato dell’opposizione, ma ora può contare sull’endorsement di Oğan, arrivato terzo con il 5,2%.

