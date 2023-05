«Terzo gol di Lukaku! Ah no…», la gaffe su Sky davanti al replay. Compagnoni spiega cosa è successo – Il video

Sta facendo il giro del web la telecronaca di Maurizio Compagnoni, di Sky Sport, che ieri si è reso protagonista di una piccola gaffe durante Inter-Atalanta, il match della penultima giornata di Serie A vinto dai nerazzurri per 3-2. Nei primi tre minuti di gioco, la squadra di Simone Inzaghi ha segnato due gol. Un inizio di partita folgorante, che per un attimo ha fatto credere a Compagnoni che l’Inter avesse segnato addirittura una terza rete. «Attenzione, parte ancora, è solo davanti a Sportiello. Ancora Lukaku, Lukakuuuu, 3-0», commenta Compagnoni. Poi, si rende subito conto dell’errore: «No, scusate. Era il replay». Il video è stato ripreso e condiviso sui social media, spingendo lo stesso telecronista di Sky Sport a commentare sullo scivolone in diretta. «Ragazzi, non infierite. Già mi girano a 3mila…», risponde Compagnoni a un utente. Poi aggiunge un po’ di contesto: «Mi gira che arriva un’azione di 20 minuti prima che manco avevo commentato in diretta a velocità normale. Tra l’altro avevo da poco finito la diretta di Fiorentina-Roma per Sky Bar e un po’ di stanchezza credo che sia normale. Poi chi vede crede che magari me ne ero andato al bar…».

