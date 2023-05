Turchia, Erdogan distribuisce soldi ai sostenitori fuori dal seggio – Il video

Nella giornata che lo ha visto per la terza volta eletto come presidente della Turchia – anche se stavolta costretto al ballottaggio dall’avversario Kılıçdaroğlu -, Recep Tayyip Erdoğan è andato a votare in mattinata nella scuola secondaria Saffet Cebi di Istanbul. Proprio come in occasione del primo turno, quando le telecamere lo ripresero a regalare denaro ai bambini che lo aspettavano fuori dal seggio, anche al secondo turno, riportano fonti locali confermate da Reuters, Erdoğan ha regalato soldi e giocattoli ai bambini fuori dal seggio di Uskudar, sulla sponda anatolica della città turca. Nel video si vede il presidente turco dare delle banconote – da 200 lire turche, circa 10 euro – ai giovani sostenitori e stringere le mani agli adulti che lo festeggiano in strada.

