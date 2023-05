Il Codacons denuncia Ultimo per il video di Napoli, senza casco e in tre sul motorino: «Rischio emulazione»

Dopo la denuncia della Polizia locale di Napoli, per Ultimo arriva l’esposto del Codacons. L’associazione ha deciso di presentare una denuncia ai vigili locali contro il cantante, immortalato sui social, per le vie di Napoli, su un motorino, in tre e senza casco. «Quello di Ultimo è un video non solo diseducativo ma anche altamente pericoloso», afferma il presidente Carlo Rienzi, «il cantante ha infatti un enorme seguito di giovani e giovanissimi che potrebbero essere indotti ad emulare le gesta sconsiderate del loro idolo, mettendo in serio pericolo la propria incolumità». Non è la prima volta che un vip finisce nel mirino del Codacons. Famosa è la lunga querelle con Fedez. Il rapper, dopo aver vinto una causa contro l’associazione dei consumatori, ha perso a gennaio un altro duello giudiziario dove accusava di truffa il Codacons per aver pubblicato un banner sul proprio sito internet relativo a una raccolta fondi per attività legali in tema Covid.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: