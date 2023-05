Arrestato il 16enne che ha accoltellato la prof ad Abbiategrasso: l’accusa di tentato omicidio aggravato

È accusato di tentato omicidio aggravato lo studente di 16 anni arrestato per aver accoltellato la sua insegnante di storia, Elisabetta Condò, durante la lezione di ieri 29 maggio in classe all’istituto Alessandrini di Abbiategrasso. Come riporta il Corriere della Sera, è attesa per domani la convalida dell’arresto. Subito dopo l’aggressione, il ragazzo era stato ricoverato nel reparto di neuropsichiatria infantile all’ospedale San Paolo di Milano, dove i medici non avrebbero ancora stabilito alcuna diagnosi in attesa di ulteriori accertamenti clinici. Il 16enne ha una leggera ferita alla testa che si è procurato dopo l’aggressione con il coltello. L’insegnante invece è stata ricoverata all’ospedale di Legnano, dove ha subito un’operazione chirurgica al polso per la ricostruzione dei tendini. La donna ha riportato tre ferite ferite importanti alla testa, oltre che ai tendini e all’arteria ulnare. Per lei i medici hanno stabilito una prognosi provvisoria di almeno 35 giorni.

